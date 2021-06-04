Michele Morrone nega ter saído do armário após foto abraçando colega

Michele Morrone publica foto com Simone Susinna Crédito: Instagram/@iammichelemorroneofficial

O italiano Michele Morrone, 30, teve que fazer um anúncio inusitado nesta semana. Mais conhecido pelo filme "365 Dias" (2020), ele precisou usar as redes sociais para desmentir que tivesse saído do armário.

Tudo começou na terça-feira (1º), quando ele publicou uma foto ao lado do colega Simone Susinna, 27, que está no elenco da continuação do sucesso da Netflix. Na imagem, os dois aparecem abraçados e rosto colado. Na legenda, ele escreveu apenas: "Sou um mentiroso".

Alguns internautas acabaram interpretando erroneamente a publicação e entenderam que os dois colegas estavam namorando e que Morrone estava revelando ser gay. "Estou tão confusa com essa foto", comentou uma fã.

Assim, o ator voltou às redes sociais para explicar sua intenção inicial ao publicar a imagem. "Nesta manhã, acordei com minha equipe me ligando e dizendo 'ei, tem um monte de matérias na mídia dizendo que você se assumiu homossexual' por causa da foto que eu tirei com Simone", disse.

"Ele se tornou um grande amigo meu, nós somos como irmãos, estamos gravando um filme juntos", contou. "Pessoal, foi só uma foto. Nada mais. E falando nisso, eu sou um grande apoiador da comunidade LGBT. Mas estamos falando apenas de uma foto normal. Eu não me assumi homossexual."

"As pessoas também falaram sobre a legenda", continuou. "Um ator é uma espécie de mentiroso. Por isso eu escrevi aquilo, porque o ator vive alguém que ele não é. Eu não me assumi. Então, me desculpem pela confusão."

"Como eu disse, eu sou um grande apoiador da comunidade LGBT", afirmou. "Existem muitos garotos e garotas que amariam se assumir, mas não fazem isso por conta de suas famílias. Felicidade não tem preço, pessoal. Se você sente que deve dizer ao mundo quem você é, sabe... paz e amor! Eu os amo muito."

Michele Morrone esclarece boatos pic.twitter.com/OiUe3b6Ng5 — Só Mídias (@MidiasSo) June 2, 2021