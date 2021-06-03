Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração

Rafael Cardoso se recupera após passar por cirurgia cardíaca Crédito: Instagram/@rafaelcardoso9

Rafael Cardoso relatou em seu perfil no Instagram que passou por uma cirgurgia cardíaca nesta quinta-feira (3). O ator, no ar em "A Vida da Gente", explicou que foi submetido ao implante de um desfibrilador cardíaco por conta de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, que descobriu no último mês.

"Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês, descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita", explicou.