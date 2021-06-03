Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração

Rafael Cardoso relatou em seu perfil no Instagram que passou por uma cirgurgia cardíaca nesta quinta-feira (3). O ator, no ar em "A Vida da Gente", explicou que foi submetido ao implante de um desfibrilador cardíaco por conta de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, que descobriu no último mês.
"Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês, descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita", explicou.
O ator contou que a cirurgia foi, realizada num hospital do Rio de Janeiro, foi rápida e que deve voltar para casa nesta sexta-feira (4). A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que leva ao aumento da espessura do músculo cardíaco, deixando-o mais rígido e com maior dificuldade em bombear o sangue.