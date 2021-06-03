Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração

Médicos implantaram um desfibrilador cardíaco no ator, que passa bem após o procedimento
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

03 jun 2021 às 15:27

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:27

Rafael Cardoso se recupera após passar por cirurgia cardíaca
Rafael Cardoso se recupera após passar por cirurgia cardíaca Crédito: Instagram/@rafaelcardoso9
Rafael Cardoso relatou em seu perfil no Instagram que passou por uma cirgurgia cardíaca nesta quinta-feira (3). O ator, no ar em "A Vida da Gente", explicou que foi submetido ao implante de um desfibrilador cardíaco por conta de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, que descobriu no último mês.
"Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês, descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita", explicou.
O ator contou que a cirurgia foi, realizada num hospital do Rio de Janeiro, foi rápida e que deve voltar para casa nesta sexta-feira (4). A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que leva ao aumento da espessura do músculo cardíaco, deixando-o mais rígido e com maior dificuldade em bombear o sangue.

Veja Também

Lexa recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência

Rita Lee tem resultados 'positivos e substanciais' após diagnóstico de câncer

'Estou emocionada', diz Fátima Bernardes ao ser vacinada contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados