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'Melhor que não dublem', recomenda Lady Gaga sobre show do Super Bowl

Apesar da provocação, cantora afirmou que 'ama' J Lo e Shakira

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 08:59
A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora Lady Gaga fez uma provocação a Jennifer Lopez e Shakira, que farão o show do intervalo do Super Bowl, evento mais importante da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, que será realizado neste domingo, 2, em Miami.
"É melhor que eu não ouça lip-syncing (termo usado para sincronização dos lábios em relação a uma música gravada tocando, como se as cantoras estivessem sendo dubladas) amanhã!", disse ao público de show realizado Na noite de sábado, 1º, no AT&T TV Super Saturday Night.
Ao chegar, Gaga simulou a sua entrada no palco de forma semelhante à que fez no Super Bowl de 2017, quando foi a atração principal.
Momentos depois da alfinetada, porém, ela afirmou: "Eu te amo, Miami! Eu te amo, J Lo! Eu te amo, Shakira!" Ao término da apresentação, ela ainda disse que espera que Jennifer Lopez e Shakira brilhem no palco.

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"Eu desejo muito amor e muita sorte a todos os que estarão fazendo o show de intervalo e a ambos os times que jogarão entre si no Super Bowl. Eles são todos campeões", afirmou.
"Muito obrigada por acreditarem em mim. Eu lembro quando eu cantei no show do intervalo (do Super Bowl) e foi uma das coisas mais especiais e bonitas que já aconteceram comigo. Então, obrigada", prosseguiu Lady Gaga ao público.
Jennifer Lopez falou sobre o show que fará com Shakira em entrevista à Associated Press: "Para mim, é uma oportunidade de realmente juntar as pessoas em um momento de celebração, alegria, amor, união e felicidade. É isso que eu sinto que vamos proporcionar (no show do Super Bowl)".
O anúncio de que Jennifer Lopez e Shakira fariam o show do intervalo do Super Bowl em 2020 foi feito em 26 de setembro do ano passado.
A NFL está preparando uma homenagem para Kobe Bryant durante o jogo. O ex-jogador de basquete morreu no último dia 26, aos 41 anos, em queda de helicóptero.

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