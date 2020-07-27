Mayra Cardi diz que vai ressignifcar tatuagem para Arthur Aguiar

Arthur Aguiar e Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi, 36, resolveu responder algumas perguntas de fãs e seguidores nas redes sociais neste domingo (26). Uma delas foi sobre a tatuagem para o ex-marido, o cantor e ator Arthur Aguiar.

Questionada se estaria arrependida, Cardi explicou que pretende ressiginificar a homenagem e não apagá-la. "A pele só é uma marcação do que você tem por dentro, a tua história está no seu coração. Você não vai esquecer a sua história. Eu tenho orgulho de cada tatuagem que eu tenho", afirmou a coach.

Cardi contou que não tem orgulho de ter tido Arthur Aguiar em sua vida. "Não tenho orgulho de ter [ele] na minha vida, independente da minha pele. Mas sim, é uma pessoa que para sempre eu terei na minha história. Se eu apagar a tatuagem, toda vez que eu olhar para aquele local, vou lembrar. Não vai mudar nada."

A influenciadora ainda fez mistério dizendo que em breve vai mostrar para os fãs a ressignificação da tatuagem e lamentou: "Infelizmente, não vou conseguir apagar da minha vida. Gostaria de tomar uma pílula e esquecer, mas isso não é possível.".

No início de maio, Mayra Cardi divulgou um vídeo em sua rede social para anunciar o término de seu casamento com Arthur Aguiar, com quem era casada desde 2017 e tem uma filha, a pequena Sofia, de menos de dois anos.

Após algumas semanas, a coach revelou -também através de um vídeo- que sofria um relacionamento abusivo e tóxico, além de ser traída pelo ex constantemente. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a empresária disse que descobriu 16 traições do ator ao longo do relacionamento. Cardi disse que uma das amantes de Aguiar era a modelo Arícia Silva.

"Infelizmente, o Arthur passou muito longe de ser um marido ruim. Para ser um marido ruim, ele precisaria melhorar muito. Ele foi um péssimo marido, eu nunca vi uma pessoa que teve tantas mentiras e amantes quanto ele. Eu nunca vi um homem que destruiu tantas famílias fora a nossa", afirmou a empresária.

Arthur Aguiar, por sua vez, usou as redes sociais para pedir perdão a ex-mulher e fez um apelo sobre envolver nomes de outras mulheres injustamente na briga pública. Ele disse ainda que ela precisava mudar o foco e parar de expor a vida deles.

"Não sei mais o que fazer. Já pedi perdão e peço aqui perdão novamente de coração por tudo, mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, que não é suficiente. Me afastei para que eu pudesse pensar em um caminho que eu pudesse seguir. Ela [Mayra] precisa seguir. Não faz o menor sentido. Esse assunto não é e não pode ser o único conteúdo que ela tem para passar porque não é. Ela é uma mulher brilhante e que tem um monte de coisa para falar", disse o ator.