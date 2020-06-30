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Após traições

Mayra Cardi diz que desenvolveu alergia emocional após polêmica com ex

Em vídeos publicados no Instagram, a influenciadora mostrou bolinhas vermelhas que apareceram no seu ombro, nos braços, no pescoço e nas costas

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:31
A ex-BBB e influenciadora Mayra Cardi
A ex-BBB e influenciadora Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi, 36, afirmou nesta terça-feira (30) que desenvolveu uma alergia de pele após toda a polêmica com o seu ex-marido, Arthur Aguiar, 31. Em vídeos publicados no Instagram, ela mostrou bolinhas vermelhas que apareceram no seu ombro, nos braços, no pescoço e nas costas. "Olha que bizarro, o meu corpo todo está assim. E coça tanto", afirmou.
Ela também escreveu: "Como pode o corpo e a mente serem tão interligados assim, né?" Na segunda-feira (29), a coach já tinha falado sobre o assunto e disse acreditar que é uma alergia de fundo emocional por causa de toda a confusão que envolve o fim do seu casamento com o ator.
O término da união de Mayra Cardi e Arthur Aguiar foi anunciado por ela em maio. Os dois são pais de Sofia, que tem menos de dois anos. Na sexta (26), ela publicou um vídeo de dez minutos em seu Instagram, afirmando que era traída pelo cantor e que vivia em uma relação abusiva e manipuladora.
Já ele respondeu no sábado (27) em suas redes sociais. "Só vim aqui porque fui acusado de coisas muito sérias. Fui acusado de ser um abusador. Nunca fui e nunca vou ser. Por respeito à minha filha, resolvi fazer esse vídeo", disse Aguiar na publicação. "A maior parte dos meus seguidores são mulheres e eu fui criado por mulheres. Tenho várias amigas. Elas jamais estariam do meu lado seu eu fosse o que foi retratado naquele vídeo."
Ele admitiu, no entanto, ter traído a antiga companheira. "Eu traí ela e não me orgulho disso. Me arrependo muito. E minha ficha só caiu quando a casa caiu. Eu sei a vergonha que eu sinto de ter feito isso com ela e comigo. Eu também me traí. Mas abusador, não", afirmou. Na segunda (29), porém, Aguiar apagou o vídeo e escreveu no Stories do seu Instagram: "Estou me desconstruindo. Seguimos com fé."

ÁUDIOS

No sábado (27), áudios enviados pela ex-BBB e influenciadora digital para a família do ator e cantor foram parar na internet. Nas postagens feitas pelo colunista Leo Dias em redes sociais, é possível ver um grupo de Whatsapp criado por ela com familiares de Arthur para falar sobre a situação entre os dois. No áudio enviado, ela diz que está pagando por um apartamento onde ele se encontra com outra mulher, que ela diz ser uma garota de programa.
"Neste exato momento, estou bancando uma puta que ele trouxe do sul aqui para o Rio", afirma. "[Estou pagando] o apartamento em dólar para que ele coma ela enquanto eu me recupero da minha cirurgia e acredite na mudança dele."
Ela parece dizer que essa foi a gota d'água para o fim do relacionamento. "Tem limite. A minha dignidade tem limite. A falta de caráter deste homem tem limites. Eu não vou continuar bancando essa palhaçada", afirma.

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