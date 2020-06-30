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Ex-noiva de Gabriel Diniz diz que é ameaçada de morte há um ano

'Essa é uma pessoa perturbada, mal amada e que me ameaça de morte todos os dias', desabafou Karoline Calheiros, que era noiva do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 08:27

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 08:27

Gabriel Diniz e a namorada Karoline Calheiros
Gabriel Diniz e a namorada Karoline Calheiros Crédito: Reprodução/Instagram @umanjokarol_
Karoline Calheiros, que era noiva de Gabriel Diniz, usou suas redes sociais para contar que está sendo ameaçada por um homem que a acusa de ser culpada pela morte do cantor, vítima de um acidente aéreo em maio de 2019. A influenciadora diz que a situação vem acontecendo há mais de um ano.
"Eu não queria dar atenção a isso, mas já está passando dos limites e é bem delicado", afirmou em vídeo. "Desde que Gabriel faleceu, tem uma pessoa que me odeia, não sei o que se passa na cabeça dele. Ele me perturba todos os dias, perturba meus amigos, diz que eu sou a culpada pela morte de Gabriel, inventa que eu fiz um monte de coisas. Estou tremendo de raiva aqui."
Calheiros afirma que, além de inventar mentiras sobre ela, o homem também ameaçou matá-la. "Ele inventa histórias, de que apaguei minha tatuagem que fiz em homenagem ao Gabriel, de que sou brigada com a família dele... eu estava até ontem com a família do Gabriel, mas não preciso mostrar. Eu não devo satisfação da minha vida por ninguém", avaliou. "Essa é uma pessoa perturbada, mal amada e que me ameaça de morte todos os dias."

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"Isso acontece todos os dias desde que Gabriel faleceu", reclamou. "Já procurei a polícia e as coisas estão se encaminhando, para que a gente possa tomar medidas legais, para que encontrem essa pessoa e ela pare de fazer isso. Isso não é legal. Eu não desejo isso para ninguém, é perturbador."
Ela explicou por que decidiu expor o assunto apenas agora. "Demorei muito pra expor isso aqui. Já faz um ano que ele faz isso comigo", disse. "Tenho certeza que ele está feliz me vendo aqui nervosa e falando com vocês. É isso que ele quer. Ele quer atenção. Enfim, vou buscar as medidas cabíveis pra encontrar essa pessoa e entender o porquê dele fazer isso."

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