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Show dos Famosos

Miguel Falabella participa do 'Domingão do Faustão' após dispensa da Globo

Miguel apareceu no programa para analisar diversas participações do quadro Show dos Famosos, que possui três temporadas e mostra covers de cantores

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:30
O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella
O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Miguel Falabella participou do Domingão do Faustão no domingo (28)Show, e conversou com Fausto Silva sobre diversos temas, como preconceito, a pandemia do novo coronavírus e como tem passado sua quarentena. No programa o apresentador também fez um convite para o artista.
Miguel apareceu no programa para analisar diversas participações do quadro Show dos Famosos, que possui três temporadas e mostra artistas fazendo covers de cantores. O ator é jurado do quadro desde sua primeira edição, e foi convidado por Faustão para continuar em 2021.
"Ele que é indispensável para esse quadro do programa, para esse sucesso. E que voltará no ano que vem", disse Faustão.
Miguel Falabella foi demitido da Globo em 5 de junho de 2020, e disse à época para o jornal O Estado de S. Paulo que foi informado com antecedência da decisão.
Ao ser perguntado sobre o isolamento social, Falabella comentou que tem aproveitado a situação: "Aprendi a cada vez mais a acreditar na minha resiliência, na minha capacidade de me reinventar e de buscar coisas positivas. Eu estou confinado há quase quatro meses, ou você aprende a viver com você mesmo, seus fantasmas, alegrias, as coisas que você conquistou ou fica muito difícil". Ele revelou que voltou a escrever, e que pretende sair do isolamento "com muita coisa escrita".
Faustão também conversou com Miguel sobre os tipos de preconceitos e seus efeitos, e o ator contou que já foi vítima de alguns: "Sofri vários tipos de bullying ao longo da minha vida, da minha vida profissional. Sofri preconceito por gênero, por fazer comédia. Você é visto como um profissional menor. Se você não quer ser uma pessoa que se expõe publicamente você sofre preconceito."
"O importante é jamais permitir que o olhar de uma terceira pessoa te defina. Se você tem educação e sabe quem você é, você jamais vai permitir que um outro olhar te defina", defendeu Miguel.
Ele comentou que considera que hoje é necessário falar sobre os problemas apontados, e que é preciso "desaprender tudo que a gente aprendeu errado".

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