Famosos

Mariana Ximenes diz que sua primeira vez com Caio Blat não foi planejada

triz confirmou seu namoro com o fotógrafo Victor Collor

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:07

Redação de A Gazeta

09 dez 2020 às 14:07
Mariana Ximenes, como Tancinha, em "Haja Coração", novela baseada em "Sassaricando" Crédito: Divulgação
Mariana Ximenes, 39, comentou sobre sua vida pessoal em recente entrevista ao canal do YouTube Téte a Theo, do ator Theodoro Cochrane. No vídeo publicado nesta terça-feira (8), a atriz que está na reprise de "Haja Coração" (Globo), falou sobre sua primeira vez, vontade de posar nua, entre outros temas.
Atualmente namorando o fotógrafo Victor Collor, sobrinho do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990 - 1992), Ximenes admitiu que perdeu a virgindade com o ator Caio Blat, 40. Mesmo tímida, ao ser questionada pelo apresentador, ela atriz disse que não foi planejado.
Os dois namoraram por três anos, na época a atriz tinha apenas 15 anos de idade. Em resposta ao apresentador, que perguntou se o momento íntimo aconteceu "no susto", Ximenes confirmou dizendo que sim.
No vídeo, Mariana Ximenes disse também que não descarta a possibilidade de ser mãe futuramente. "Não tenha essa pressa, eu gostaria de ter uma história de amor pra isso acontecer. Não encontrei parceiro certo, não que isso seja necessário também", afirmou.

Quanto a posar nua, Ximenes disse que já recusou diversos convites da revista Playboy, mas, em contrapartida, foi capa de outros títulos como VIP e Paparrazo. "Na época não me interessei, curioso...", avaliou. Livre em relação ao corpo, a atriz também afirmou que dependendo do roteiro faria cenas pornô.
"Acho que depende com quem, às vezes vale a pena essa entrega total, de corpo, alma e nudez. Se fosse só pela objetificação da mulher, não", disse ela.
Recentemente Mariana Ximenes gravou uma cena para "Haja Coração". A novela que foi exibida originalmente em 2016 e assumiu o horário das 19h da Globo, por conta da pandemia do novo coronavírus, ganhou um novo final para o casal Tancinha e Beto, papel de João Baldasserini.
Os atores filmaram na praia de Grumari, no Rio de Janeiro. Na versão já conhecida, Tancinha teve seu final feliz com Apolo (Malvino Salvador). As imagens foram reveladas pela colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

