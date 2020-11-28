Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ellen Rocche assume namoro com Guilherme Chelucci, o Tarzan de 'Haja Coração'

Atriz estava solteira desde maio, quando terminou noivado com o nutricionista Rogério Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:06

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:06

Ellen Rocche assume namoro com Guilherme Chelucci
Ellen Rocche assume namoro com Guilherme Chelucci Crédito: Instagram/@guilherme_chelucci
Ellen Rocche, 41, assumiu namoro com Guilherme Chelucci na noite de estreia do musical Angel, nesta sexta-feira (27). Por meio do Stories, do Instagram, o casal postou a foto de um flagra no qual estão aos beijos. "Obrigado por ser tão incrível. Te amo", escreveu o ator, que está no elenco da peça.
Ambos estão no ar na reprise da novela "Haja Coração" (Globo). Ela interpreta a ex-BBB que sonha com o sucesso, Leonora, e ele Tarzan, que viverá um romance com Teodora após a milionária sofrer um acidente e terminar em uma ilha deserta. Este é o primeiro relacionamento que Rocche assume desde maio, após o fim do noivado com o nutricionista, Rogério Oliveira, com quem ficou por cerca de três anos.
Rocche sempre nutriu um grande amor pelo Carnaval. Ela desfilou por 20 anos pela Rosas de Ouro, sendo que doze deles foram como Rainha de Bateria. Porém, no fim de 2019, foi anunciado que ela deixaria o posto em comum acordo com a agremiação, sendo substituída por Ana Beatriz Godoi.
"O coração bateu mais forte quando surgiu essa oportunidade, iniciar um novo ciclo no Carnaval me deixa ainda mais radiante e animada. No começo do ano pensei em deixar tudo para realizar meu sonho de ser mãe, mas retornar à Rosas é muito especial", disse à época a jornalista que substituiu Rocche a frente dos ritmistas da escola de samba paulista.

Veja Também

Marília Mendonça reata relacionamento com Murilo Huff, pai do filho dela

Luiza Brunet comemora condenação definitiva de agressor: 'Sempre acreditei na Justiça'

Andressa Urach pede sugestão de nova igreja para conhecer após decepção com a Universal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados