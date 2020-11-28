Ellen Rocche assume namoro com Guilherme Chelucci, o Tarzan de 'Haja Coração'

Ellen Rocche assume namoro com Guilherme Chelucci Crédito: Instagram/@guilherme_chelucci

Ellen Rocche, 41, assumiu namoro com Guilherme Chelucci na noite de estreia do musical Angel, nesta sexta-feira (27). Por meio do Stories, do Instagram, o casal postou a foto de um flagra no qual estão aos beijos. "Obrigado por ser tão incrível. Te amo", escreveu o ator, que está no elenco da peça.

Ambos estão no ar na reprise da novela "Haja Coração" (Globo). Ela interpreta a ex-BBB que sonha com o sucesso, Leonora, e ele Tarzan, que viverá um romance com Teodora após a milionária sofrer um acidente e terminar em uma ilha deserta. Este é o primeiro relacionamento que Rocche assume desde maio, após o fim do noivado com o nutricionista, Rogério Oliveira, com quem ficou por cerca de três anos.

Rocche sempre nutriu um grande amor pelo Carnaval. Ela desfilou por 20 anos pela Rosas de Ouro, sendo que doze deles foram como Rainha de Bateria. Porém, no fim de 2019, foi anunciado que ela deixaria o posto em comum acordo com a agremiação, sendo substituída por Ana Beatriz Godoi.