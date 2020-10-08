AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Marcos Mion e Théo Becker fecham acordo; ator vai se retratar nas redes

Apresentador do reality show A Fazenda, da RecordTV, entrou com ação por injúria e difamação após ver seu filho autista citado em publicação de Becker

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 14:00
Théo Becker e Marcos Mion: briga na Justiça chegou ao fim
Théo Becker e Marcos Mion: briga na Justiça chegou ao fim Crédito: Instagram/@theobecker e TV Record
O processo criminal por injúria e difamação movido pelo apresentador do reality show A Fazenda, da Record TV, Marcos Mion, contra o ator Théo Becker chegou ao fim nesta terça, 6. Diante da juíza Simone de Faria Ferraz, da 26ª Vara Criminal do Rio, os dois firmaram um termo de conciliação que encerra a ação aberta em janeiro.
Pelo ajuste, Théo Becker não poderá mais mencionar e apagará das redes sociais todas as postagens que incluam os nomes de Mion e de membros de sua família. Ele ainda publicará pedido de desculpas, bloqueando os comentários nas postagens.
Além disso, o ator fica impedido de fazer contato com o apresentador e seus parentes, devendo manter distância mínima de 300 metros da família.

Veja Também

Marcos Mion posta foto com Romeo e fala do Dia do Orgulho Autista

Marcos Mion se diz perplexo após ser acusado de dar em cima de modelo

Theo Becker se converte: "Meu vazio se transformou em força"

Segundo Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman, advogados de Mion, o acordo foi a saída escolhida pelo apresentador para encerrar o assunto sem mais desgaste. "O desejo dele era apenas cessar as ofensas, principalmente as que envolviam o filho Romeo. Alcançamos esse objetivo e a família Mion está feliz e aliviada", conta Maíra Fernandes.
Na época em que foi ajuizada a ação, o advogado Thomas Pasquali, responsável pela assessoria jurídica de Theo Becker, também havia informado que buscaria uma 'composição amigável'.
Mion resolveu recorrer à Justiça depois que Becker fez um post em que teria questionado a relação dele com o filho, que é autista. Romeo dá nome à Lei Federal 13.977, sancionada no início deste ano, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O apresentador é militante na causa: criou a Comunidade Pro Autismo e escreveu o livro A Escova de Dentes Azul, obra que explica o autismo para crianças.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Civil, PC
Homem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Vila Velha
Adultos em sala de aula; educação de adultos
ES reduz nível, mas não alcança meta de acabar com analfabetismo, aponta IBGE
Imagem de destaque
10 sopas e cremes detox para a segunda-feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados