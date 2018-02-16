Theo Becker se converte: 'Meu vazio se transformou em força'

O ator Theo Becker agora é evangélico. Ele, que é - também - conhecido por estar envolvido em polêmicas na vida pessoal e por já ter posado nu na revista gay "G Magazine", foi batizado em uma sede da Igreja Universal do Rio e compartilhou a experiência nas redes sociais.

"Domingo passado fiz a melhor escolha de minha vida, algo que eu buscava acreditar, que eu sempre quis crer, mas não acontecia por completo. E eu perdia novamente minha fé com as dúvidas . Hoje eu descobri que toda a história bíblica, e que conta a história de Jesus Cristo, realmente aconteceu, que ele realmente é o filho de Deus, que nos deixou como herança o seu sangue que é capaz de transformar a nós todos se buscarmos a salvação", escreveu o ator na legenda de uma publicação que fez no Instagram. Veja o post: