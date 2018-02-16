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Foi batizado

Theo Becker se converte: 'Meu vazio se transformou em força'

Ator, que já posou nu em uma revista gay, disse que essa foi a melhor escolha que ele fez em toda sua vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 16:41

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 16:41

O ator Theo Becker agora é evangélico. Ele, que é - também - conhecido por estar envolvido em polêmicas na vida pessoal e por já ter posado nu na revista gay "G Magazine", foi batizado em uma sede da Igreja Universal do Rio e compartilhou a experiência nas redes sociais.
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"Domingo passado fiz a melhor escolha de minha vida, algo que eu buscava acreditar, que eu sempre quis crer, mas não acontecia por completo. E eu perdia novamente minha fé com as dúvidas . Hoje eu descobri que toda a história bíblica, e que conta a história de Jesus Cristo, realmente aconteceu, que ele realmente é o filho de Deus, que nos deixou como herança o seu sangue que é capaz de transformar a nós todos se buscarmos a salvação", escreveu o ator na legenda de uma publicação que fez no Instagram. Veja o post: 
Theo continou: "Não tenho mais medo do que vão falar, joguem as pedras que desejarem, antes me atingiam, hoje não me acertam mais porque agora eu sei que estou de fato protegido e terei vida eterna ao seu lado quando chegar minha hora. E se me perguntares que Igreja frequento, responderei: muitas, todas que eu puder. Onde Deus estiver. Quero minha espiritualização onde meu destino me mandar. Saibam que estou mais feliz e completo do que nunca. Meu vazio se transformou em força e determinação".

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