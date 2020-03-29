Marcelo Adnet será carnavalesco de escola de samba carioca em 2021

Marcelo Adnet será carnavalesco da agremiação Botafogo Samba Clube, ao lado de Ricardo Hessez Crédito: Instagram/marceloadnet0

Após compor o samba enredo de 2020 da escola de samba carioca São Clemente, Marcelo Adnet, 38, se prepara para um novo desafio. O humorista será carnavalesco da agremiação Botafogo Samba Clube ao lado de Marcelo Hessez.

"Mais uma grande aventura, porque a vida é uma só: eu e Ricardo Hessez somos os carnavalescos da Botafogo Samba Clube para 2021. Por amor ao samba estaremos na Intendente Magalhães fazendo carnaval", publicou o ator no Instagram.

Na mensagem, Adnet agradeceu não só a Sandro Lima, presidente da Botafogo, mas também à São Clemente "por proporcionar o encontro dessa dupla de jovens carnavalescos". Celebridades como o ator Mateus Solano e a cantora Teresa Cristina manifestaram apoio ao amigo na publicação.

A escola também usou as redes sociais para dar as boas vindas ao humorista. "NOVIDADES! Marcelo Adnet e Ricardo Hessez serão os carnavalescos da BSC em 2021! Esses dois grandes nomes, que desenvolverão o nosso próximo enredo na busca pelo tão sonhado acesso à Marquês de Sapucaí [...]Vamos que vamos! Fogo neles"! A escola disputa uma vaga na série A do carnaval carioca.

Em 2019, a escola de samba São Clemente escolheu o samba-enredo "O Conto do Vigário" para 2020. A canção escolhida foi escrita por Adnet e mais sete pessoas. São elas: André Carvalho, Camilo Jorge, Gabriel Machado, Gustavo Albuquerque, Luiz Carlos França, Pedro Machado e Raphael Candela.