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Carnaval

Marcelo Adnet será carnavalesco de escola de samba carioca em 2021

Agremiação Botafogo Samba Clube está no Grupo Especial da Intendente Magalhães

Publicado em 29 de Março de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 11:47
Marcelo Adnet será carnavalesco da agremiação Botafogo Samba Clube, ao lado de Ricardo Hessez
Marcelo Adnet será carnavalesco da agremiação Botafogo Samba Clube, ao lado de Ricardo Hessez Crédito: Instagram/marceloadnet0
Após compor o samba enredo de 2020 da escola de samba carioca São Clemente, Marcelo Adnet, 38, se prepara para um novo desafio. O humorista será carnavalesco da agremiação Botafogo Samba Clube ao lado de Marcelo Hessez.
"Mais uma grande aventura, porque a vida é uma só: eu e Ricardo Hessez somos os carnavalescos da Botafogo Samba Clube para 2021. Por amor ao samba estaremos na Intendente Magalhães fazendo carnaval", publicou o ator no Instagram.
Na mensagem, Adnet agradeceu não só a Sandro Lima, presidente da Botafogo, mas também à São Clemente "por proporcionar o encontro dessa dupla de jovens carnavalescos". Celebridades como o ator Mateus Solano e a cantora Teresa Cristina manifestaram apoio ao amigo na publicação.
A escola também usou as redes sociais para dar as boas vindas ao humorista. "NOVIDADES! Marcelo Adnet e Ricardo Hessez serão os carnavalescos da BSC em 2021! Esses dois grandes nomes, que desenvolverão o nosso próximo enredo na busca pelo tão sonhado acesso à Marquês de Sapucaí [...]Vamos que vamos! Fogo neles"! A escola disputa uma vaga na série A do carnaval carioca.
Em 2019, a escola de samba São Clemente escolheu o samba-enredo "O Conto do Vigário" para 2020. A canção escolhida foi escrita por Adnet e mais sete pessoas. São elas: André Carvalho, Camilo Jorge, Gabriel Machado, Gustavo Albuquerque, Luiz Carlos França, Pedro Machado e Raphael Candela.

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Além de compor o samba, o humorista desfilou em um carro, fantasiado de presidente Jair Bolsonaro. "Brasil compartilhou, viralizou, nem viu. E o país inteiro assim sambou, caiu na fake news", dizia alguns versos do samba.

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