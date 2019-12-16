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Carnaval

Marcelo Adnet desfilará na Sapucaí fantasiado de Jair Bolsonaro

'E o país inteiro assim sambou, caiu na fake news', diz samba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 12:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 12:34

Marcelo Adnet fantasiado de Jair Bolsonaro durante live Crédito: Divulgação
O humorista Marcelo Adnet irá desfilar na Sapucaí no Carnaval de 2020 fantasiado do presidente Jair Bolsonaro.
Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, Adnet, que é um dos oito autores do novo samba da escola São Clemente, optou pela fantasia para acompanhá-lo na apresentação do enredo "O conto do vigário".
"Brasil compartilhou, viralizou, nem viu. E o país inteiro assim sambou, caiu na fake news", diz alguns versos do samba.

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"Estamos muito felizes com todo o processo da disputa de samba. Nossa ala de compositores correspondeu muito bem às nossas expectativas e tivemos grandes obras no concurso. Chegamos à final com três sambas de alta qualidade. Sobre o campeão, nada a dizer a não ser comemorar. Uma super obra, com a classe e a marca registrada da nossa escola: alegria e irreverência. Vamos confiantes para um grande Carnaval", declarou Renato Almeida Gomes, presidente da São Clemente. 
Adnet também usou o Instagram para agradecer à escola: "São Clemente, obrigado! Como faz para não se render ao calor de sua quadra, à simpatia e sinceridade do seu chão. Parece que já havia vivido muitos sábados ali, na batida do samba, na euforia dramática de ser sambista. Somos movidos pela paixão. Queria agradecer cada gesto de carinho mas certamente não caberia aqui. Tudo bem, a gente se encontra logo mais. Obrigado e parabéns aos meus parceiros e a todas as parcerias concorrentes! Foi demais pular e sonhar com vocês! Vamos juntos sem medo de acreditar!".
Em 2019, a São Clemente ficou em 12º lugar na disputa do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Em 2020, será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 24 de fevereiro, defendendo o enredo "O Conto do Vigário".

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