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"Se joga"

Programa de Fernanda Gentil terá Marcelo Adnet e bastidores dos famosos

A atração será ao vivo e vai ocupar o horário do extinto Video Show, com exibição todos os dias logo após o Jornal Hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 15:02

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 15:02

Fernanda Gentil, apresentadora da TV Globo Crédito: João Cotta/ TV Globo
O tão aguardado programa de Fernanda Gentil na Globo ganhou data de estreia. Se Joga vai ao ar nas tardes da emissora a partir do dia 30 de setembro. A atração será ao vivo e vai ocupar o horário do extinto Video Show, com exibição todos os dias logo após o Jornal Hoje.
Como já divulgado anteriormente, Gentil vai dividir a apresentação com Érico Brás e Fabiana Karla. Se Joga também terá a participação dos humoristas Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder, que vão repercutir pautas do programa e participar em quadros de imitações e paródias. 
Segundo anunciado nesta segunda-feira (09) pela Globo, além de humor, o novo programa terá também brincadeiras com anônimos e celebridades e bastidores da vida dos famosos, o que remete ao antigo Video Show, atração que ficou no ar por 35 anos na emissora e foi extinto no início deste ano. 
> Fernanda Gentil divide novo programa com Fabiana Karla e Érico Brás
"Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária", afirma Fernanda Gentil. 

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