Programa de Fernanda Gentil terá Marcelo Adnet e bastidores dos famosos

Segundo anunciado nesta segunda-feira (09) pela Globo, além de humor, o novo programa terá também brincadeiras com anônimos e celebridades e bastidores da vida dos famosos, o que remete ao antigo Video Show, atração que ficou no ar por 35 anos na emissora e foi extinto no início deste ano.

"Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária", afirma Fernanda Gentil.