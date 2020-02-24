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BBB 20

Marcela diz que Pyong tenta manipular todo mundo no BBB 20

A obstetra  afirmou que não pode ficar perto do brother sem ter senso crítico

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 09:47
Marcela conversa com Daniela sobre colega  Crédito: Globo
Em uma conversa com Daniel na manhã desta segunda-feira (24), Marcela afirmou que não pode ficar perto de Pyong sem ter senso crítico. "Ele não é bobinho não, tenta manipular a gente toda hora. Pra ficar perto dele tem que estar com senso crítico bem aguçado."
A obstetra disse que apesar de gostar muito do brother, ele tenta manipular os participantes do BBB 20 em relação à competição. "A leitura de jogo dele é perfeita. Mas que ele tenta manipular, sim. Ele já percebeu que a Gabi está frágil", declarou Marcela sobre Pyong.
O quinto paredão do BBB 20 foi definido na noite de domingo (23). Flaylane, Bianca Andrade e Felipe Prior estão na berlinda. Voto da líder Rafa Kalimann, Bianca não conseguiu escapar da indicação. Prior foi votado pela maioria da casa e Flayslane recebeu indicação direta durante a prova do líder.
Pyong, anjo da semana, imunizou o Daniel.

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