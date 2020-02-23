Tatá Werneck comemora 4 meses da filha com fotos fofas da pequena

A humorista Tatá Werneck postou na noite deste domingo (23) fotos com a filha, Clara Maria, no colo para comemorar os 4 meses da pequena. As imagens deixaram internautas derretidos com excesso de fofura de menina. Em cerca de duas horas, a postagem teve mais de 1,9 milhão de likes na conta do Instagram da mamãe coruja.
No post, Tatá comentou: "Feliz, 4 meses grande amor da minha vida! Vc mudou tudo em mim! Vc me melhora! E to com tendinite nos braços pq vc tá com 8 kilos te amo mais que tudo".
Além da mamãe coruja, o pai da pequena, Rafa Vitti, também postou fotos com Clara Maria no seu instagram para comemorar os 4 meses de vida da pequena.