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Amor de mãe

Tatá Werneck comemora 4 meses da filha com fotos fofas da pequena

Imagens deixaram internautas derretidos com excesso de fofura de Clara Maria, filha da humorista com o ator Rafa Vitti

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 20:54
Tatá Werneck e a filha Clara Maria Crédito: @TataWerneck/Instagram
A humorista Tatá Werneck postou na noite deste domingo (23) fotos com a filha, Clara Maria, no colo para comemorar os 4 meses da pequena. As imagens deixaram internautas derretidos com excesso de fofura de menina. Em cerca de duas horas, a postagem teve mais de 1,9 milhão de likes na conta do Instagram da mamãe coruja.

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No post, Tatá comentou: "Feliz, 4 meses grande amor da minha vida! Vc mudou tudo em mim! Vc me melhora! E to com tendinite nos braços pq vc tá com 8 kilos te amo mais que tudo".
Além da mamãe coruja, o pai da pequena, Rafa Vitti, também postou fotos com Clara Maria no seu instagram para comemorar os 4 meses de vida da pequena.

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