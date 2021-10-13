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Mãe de Medina ataca Yasmin e a compara a atriz pornô, diz colunista

Um print foi divulgado contendo ofensas  a Yasmin e Luiza Brunet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 08:24

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:24

O surfista Gabriel Medina e sua mãe Simone
O surfista Gabriel Medina e sua mãe Simone Crédito: Instagram/simonemedina
O relacionamento entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone, segue conturbado. Em conversa entre eles divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, Simone comparou Yasmin Brunet, esposa do surfista, a uma "atriz pornô" e afirmou ter vídeo da modelo "fazendo chu**".
O colunista divulgou um print - conseguido com amigos do surfista - da última mensagem de Simone ao filho. Além de ofensas a Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet, Simone afirmou ter "pena da falta de espirito" de Gabriel e mandou o filho "se ocupar em crescer de verdade".
"Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", iniciou Simone.
"Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup*. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando", completou.
O print não mostra nenhuma resposta de Medina às ofensas da mãe.

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