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Polêmica

Mãe de Gabriel Medina diz que o filho 'exigiu' sua saída do instituto dele

Simone Medina desejou sorte ao surfista em sua nova fase

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2021 às 10:22
O surfista Gabriel Medina e sua mãe Simone
O surfista Gabriel Medina e sua mãe Simone Crédito: Instagram/simonemedina
O desentendimento entre Gabriel Medina, 27, e sua família parece estar longe de terminar. Sua mãe, Simone Medina, 51, afirmou ao F5 que o filho exigiu que ela e o seu marido renunciassem aos cargos que tinham no instituto que leva o nome do surfista.
A afirmação de Simone acontece em meio a boatos de que a instituição, que funciona em São Sebastião, no litoral paulista, teria sido fechada por ela. A informação, divulgada pelo jornal Metrópoles foi desmentida por Simone, que afirmou ter se afastado a pedido do filho.
"Não é verdade, e vocês devem perguntar para o Gabriel, ele era dono do instituto e eu apenas a presidente, afinal levava o nome dele, enquanto eu trabalhava voluntariamente. Aliás, Gabriel exigiu que eu e Charle [seu marido] renunciássemos aos cargos e nos proibiu de usar seu nome e imagem."
A relação do surfista com a sua mãe e outros familiares tem sido marcada por desavenças e polêmicas desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet, 33, em janeiro desde ano. O casal deixou de seguir Simone e Charles nas redes sociais, e vice-versa.
O afastamento levou Medina a demitir de Charles, que era seu técnico havia muitos anos. Oficialmente, ele afirmou que a decisão era para que o padrasto pudesse se dedicar à carreira da irmã do surfista, Sophia Medina. Na última semana, o clima parecia ter melhorado com Simone parabenizando o filho pelo tricampeonato no Circuito Mundial de Surfe, mas essa sensação passou rápido.

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Simone afirmou ao F5, por email enviado na manhã desta segunda (20), que fazia tudo "com muito amor e dedicação" no instituto do filho, "mais existem situações que saem da nossa alçada". Sinalizando que o local foi mesmo fechado, ela continua desejando que "mais maduro e independente", Medina possa abrir seu instituto com sua nova equipe".
"Espero do fundo do meu coração que isto aconteça, afinal, eram muitos empregos e sonhos envolvidos. Nem ia me explicar, pois, para mim, era uma satisfação trabalhar com as crianças. Mas, por elas mesmo e pelos funcionários que convivo há tantos anos e são como família, estou me pronunciando. Deus abençoe esta nova fase!".
A assessoria de Gabriel Medina foi procurada por email e Whatsapp nesta segunda-feira, mas não respondeu às solicitações da reportagem. Gabriel está atualmente de férias com Yasmin Brunet. Eles mostraram o embarque e a chegada a Las Vegas, nos EUA, em suas redes sociais neste final de semana.

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