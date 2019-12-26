Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É o amor

Luiz Fernando Guimarães se casa com namorado após 20 anos juntos

Empresário Adriano Medeiros deixou uma declaração de amor ao companheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:48

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:48

Casamento de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros, seu companheiro Crédito: Instagram/@luizfernandoguimarães
O ator Luiz Fernando Guimarães, 70, se casou com o empresário e designer Adriano Medeiros após mais de 20 anos de relacionamento. 
Os dois fizeram o anúncio publicamente pelo Instagram com fotos emocionantes da cerimônia. Medeiros fez uma declaração de amor ao companheiro.

Veja Também

Vídeo: José de Abreu pede namorada em casamento nas Ilhas Maldivas

Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam durante festa de casamento que terão um menino

Sobrinho gay de Silas Malafaia diz que família não vai ao seu casamento

"Descobrimos uma fórmula de estar juntos. Somos diferentes. De idade, de temperamento, de atitudes. Mas aprendemos a nos respeitar, a nos entender e descobrimos como é bom envelhecer juntos, ver tv no sofá, esperar ansioso pra chegar sábado no sitio e escutar a cachorrada latir."
Nas fotos, eles aparecem emocionados e mostram as alianças que selaram a união.
Ver essa foto no Instagram

20.12.2019 ? @adrianomedeiros . ? @marcelonejm

Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial) em

O humorista sempre lembrado por seus papéis na série "Os Normais" (2001-2003) e personagens clássicos do "TV Pirata", nos anos 1980 e 1990.
O último papel de Guimarães na TV foi como Amadeu na novela "O Tempo Não Para" (Globo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados