Luiz Fernando Guimarães se casa com namorado após 20 anos juntos

O ator Luiz Fernando Guimarães, 70, se casou com o empresário e designer Adriano Medeiros após mais de 20 anos de relacionamento.
Os dois fizeram o anúncio publicamente pelo Instagram com fotos emocionantes da cerimônia. Medeiros fez uma declaração de amor ao companheiro.
"Descobrimos uma fórmula de estar juntos. Somos diferentes. De idade, de temperamento, de atitudes. Mas aprendemos a nos respeitar, a nos entender e descobrimos como é bom envelhecer juntos, ver tv no sofá, esperar ansioso pra chegar sábado no sitio e escutar a cachorrada latir."
Nas fotos, eles aparecem emocionados e mostram as alianças que selaram a união.
O humorista sempre lembrado por seus papéis na série "Os Normais" (2001-2003) e personagens clássicos do "TV Pirata", nos anos 1980 e 1990.
O último papel de Guimarães na TV foi como Amadeu na novela "O Tempo Não Para" (Globo).