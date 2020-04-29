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Aleluia, arrepiei

Liam Gallagher diz que sentiu presença de John Lennon ao gravar em Abbey Road

Cantor usou estúdio em 1997 e em 2007 com Oasis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:31

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:31

Liam Gallagher no clipe de Wall of Glass
Liam Gallagher no clipe de Wall of Glass Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor Liam Gallagher contou pelas redes sociais que sentiu a presença do ex-Beatle John Lennon quando ele e o grupo Oasis gravaram um de seus discos. A banda usou a mesma locação que costumava ser utilizada pelo grupo: o estúdio Abbey Road.
Em resposta a um seguidor que perguntou se ele havia sentido a tal presença ele sinalizou que sim.
O Oasis usou o estúdio nos anos de 1997 e 2007 para fazer dois discos. Na primeira ocasião, porém, eles acabaram expulsos do local, segundo a Express UK. Na época acontecia a gravação do disco "Be Here Now". Dez anos depois o último álbum a ser gravado foi "Dig Out Your Soul".

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Fanático pelos Beatles, Gallagher contou, também pelas redes sociais, que a música da banda inglesa que ele mais gosta é "It Won't Be Long". Um outro seguidor pediu para o músico escolher uma frase de Lennon que combinasse com a quarentena: "Realmente deixa muito para imaginação", escreveu ele.
John Lennon foi assassinado em dezembro de 1980.

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