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Liam Gallagher quer a volta do Oasis para show beneficente

Brigados há mais de uma década, Liam Gallagher e Noel Gallagher poderiam voltar a tocar juntos depois que a pandemia do coronavírus for controlada

Publicado em 20 de Março de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 18:37
Oasis, Liam e Noel se separaram em 2009 Crédito: Divulgação
Brigados há mais de uma década, Liam Gallagher e Noel Gallagher poderiam voltar a tocar juntos depois que a pandemia do coronavírus for controlada. Em um post no Twitter, Liam fez um apelo ao irmão, sugerindo um show beneficente do Oasis pós-coronavírus. Depois, cada um poderia voltar para a sua carreira solo.
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"Muita gente acha que eu sou um idiota, e eu sou um idiota bonito, mas quando tudo isso passar precisamos resgatar o Oasis para um show incrível, para a caridade. Vamos lá, Noel, e depois nós podemos voltar para as nossas incríveis carreiras solo", escreveu o músico.
Noel Gallagher não respondeu, e Liam o chamou de desalmado em novo post.
Liam e Noel se separaram em 2009, no auge do Oasis, após uma briga dos dois irmãos. Recentemente, Liam disse que perdoava Neal e também sugeriu uma turnê do Oasis.

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