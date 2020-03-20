União Europeia afrouxa regras orçamentárias para combater efeitos do coronavírus

Sede da União Europeia Crédito: Pixabay

A Comissão Europeia decidiu acionar a "cláusula de escape geral" do Pacto de Estabilidade e Crescimento (SGP, na sigla em inglês), como forma de responder aos impactos econômicos do coronavírus. O dispositivo autoriza membros do bloco a descumprirem normas orçamentárias previstas na regulação fiscal.

"Hoje, nós propomos flexibilidade para nossas regras, a qual permite que nossos governos nacionais apoiem a todos - seus sistemas de saúde, funcionários e pessoas tão severamente afetadas pela crise", afirmou a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.