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Covid-19

União Europeia afrouxa regras orçamentárias para combater efeitos do coronavírus

O dispositivo da 'cláusula de escape geral' autoriza membros do bloco a descumprirem normas orçamentárias previstas na regulação fiscal

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:46
Sede da União Europeia Crédito: Pixabay
A Comissão Europeia decidiu acionar a "cláusula de escape geral" do Pacto de Estabilidade e Crescimento (SGP, na sigla em inglês), como forma de responder aos impactos econômicos do coronavírus. O dispositivo autoriza membros do bloco a descumprirem normas orçamentárias previstas na regulação fiscal.
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"Hoje, nós propomos flexibilidade para nossas regras, a qual permite que nossos governos nacionais apoiem a todos - seus sistemas de saúde, funcionários e pessoas tão severamente afetadas pela crise", afirmou a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.
Em comunicado, o órgão informa que pretende ainda mobilizar o Banco de Investimento Europeu (BEI) para fornecer liquidez de curto prazos a pequenas e médias empresas e direcionar 37 bilhões de euros ao combate à pandemia.

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