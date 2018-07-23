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Paul McCartney atravessa a famosa faixa de pedestres de Abbey Road

O cantor esteve no estúdio, que ficou marcado pelo álbum de 1969 dos Beatles, para um evento

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:24
Paul McCartney surpreende fãs e atravessa a famosa faixa de pedestres de Abbey Road Crédito: Instagram/Paul McCartney
O cantor britânico Paul McCartney surpreendeu os fãs dos Beatles que estavam aglomerados nos arredores dos estúdios Abbey Road, em Londres, na manhã desta segunda-feira, 23. Ao chegar no local para um evento, o cantor atravessou a famosa faixa de pedestres, que virou um dos símbolos da banda por conta do álbum Abbey Road, lançado em 1969.
A notícia de que Paul McCartney faria uma visita aos estúdios já havia sido divulgada no final de semana, mas até mesmo os turistas que passavam pela rua se surpreenderam com o gesto de atravessar a faixa, da mesma forma que fez quase 50 anos antes ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, para a capa do disco.
Em sua conta no Instagram, o próprio Paul McCartney compartilhou um vídeo do momento.
Entre as hashtags escritas por Paul na legenda do vídeo, está Egypt Station, título de seu novo álbum de estúdio, que tem lançamento marcado para o dia 7 de setembro. Em junho, o ex-Beatle já havia divulgado duas músicas do trabalho, I Don't Know e Come On to Me. Além disso, o cantor foi convidado do programa Carpool Karaoke, do britânico James Corden, na TV americana.

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