Paul McCartney atravessa a famosa faixa de pedestres de Abbey Road

Paul McCartney surpreende fãs e atravessa a famosa faixa de pedestres de Abbey Road Crédito: Instagram/Paul McCartney

O cantor britânico Paul McCartney surpreendeu os fãs dos Beatles que estavam aglomerados nos arredores dos estúdios Abbey Road, em Londres, na manhã desta segunda-feira, 23. Ao chegar no local para um evento, o cantor atravessou a famosa faixa de pedestres, que virou um dos símbolos da banda por conta do álbum Abbey Road, lançado em 1969.

A notícia de que Paul McCartney faria uma visita aos estúdios já havia sido divulgada no final de semana, mas até mesmo os turistas que passavam pela rua se surpreenderam com o gesto de atravessar a faixa, da mesma forma que fez quase 50 anos antes ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, para a capa do disco.

Em sua conta no Instagram, o próprio Paul McCartney compartilhou um vídeo do momento.