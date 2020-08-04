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Laura Keller dá à luz primeiro filho após 18 horas de trabalho de parto

DJ mostrou o rostinho de Jorge nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:51

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:51

Laura Keller deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o marido, Jorge Sousa
Laura Keller deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o marido, Jorge Sousa Crédito: Reprodução/Instagram
A DJ Laura Keller deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o marido, Jorge Sousa. "Nasceu, está tudo certo. Estamos juntos", disse Jorge na internet.
"Deu tudo certo, é o bebê mais esperado do dia", disse o empresário em vídeo nos stories ao agradecer as mensagens recebidas de amigos, fãs e familiares.

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O parto da criança foi humanizado. O trabalho de parto foi todo registrado nas redes sociais de Laura e duraram mais de 18 horas. O bebê nasceu saudável por volta das 18h15 desta segunda-feira (3).
Antes de o bebê chegar, Laura afirmava estar "enorme", e falou que tudo que vestia estava marcando seu corpo no momento. "Celulite, peitinho, área pélvica, tudo!", afirmou ela enquanto grávida de seu primeiro filho, Jorge Emanuel. "Será que estou indo contra a moral e os bons costumes da maternidade?", questionou ela.
A atriz e DJ é casada com o ex-Fazenda Jorge Sousa desde 2016 e, juntos, os dois ganharam a primeira edição do Power Couple (Record). Laura também participou da série "Pé Na Cova" (Globo, 2013-2016).

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