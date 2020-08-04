Laura Keller dá à luz primeiro filho após 18 horas de trabalho de parto

Laura Keller deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o marido, Jorge Sousa Crédito: Reprodução/Instagram

A DJ Laura Keller deu à luz Jorge, seu primeiro filho com o marido, Jorge Sousa. "Nasceu, está tudo certo. Estamos juntos", disse Jorge na internet.

"Deu tudo certo, é o bebê mais esperado do dia", disse o empresário em vídeo nos stories ao agradecer as mensagens recebidas de amigos, fãs e familiares.

O parto da criança foi humanizado. O trabalho de parto foi todo registrado nas redes sociais de Laura e duraram mais de 18 horas. O bebê nasceu saudável por volta das 18h15 desta segunda-feira (3).

Antes de o bebê chegar, Laura afirmava estar "enorme", e falou que tudo que vestia estava marcando seu corpo no momento. "Celulite, peitinho, área pélvica, tudo!", afirmou ela enquanto grávida de seu primeiro filho, Jorge Emanuel. "Será que estou indo contra a moral e os bons costumes da maternidade?", questionou ela.