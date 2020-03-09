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Kevinho usa rede social para desmentir boato sobre própria morte

Funkeiro foi confundido com MC Kelvinho, que cancelou shows esta semana por problema de saúde

Publicado em 09 de Março de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 08:08
O funkeiro Kevinho Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho
Os fãs de Kevinho, 21, levaram um susto neste domingo (8) ao entrarem na internet e ver comentários sobre suposta morte do cantor. Na verdade, Kevinho está vivo e foi vítima de uma notícia falsa que viralizou.
O funkeiro foi confundido com MC Kelvinho, que teve os shows cancelados este final de semana por problemas de saúde, mas também está vivo. A assessoria de Kelvinho publicou uma nota a respeito do cancelamento, e no Twitter os internautas fizeram confusão com os nomes parecidos.
Kevinho usou seu Instagram para desmentir o boato. "Estou aqui ainda para encher o saco de vocês, vão ter que me aguentar", disse o funkeiro, bem-humorado. Ele garantiu aos fãs que está bem e tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto.
O nome de Kevinho foi parar entre os assuntos mais comentados da rede social, os Trending Topics, e a falsa morte do cantor virou meme na rede social. "E eu que pensei que vazaram nudes do Kevinho quando vi ele nos Trending Topics, mas é só o pessoal matando ele", disse uma internauta.

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Algo semelhante aconteceu com MC Lan na sexta-feira (6). Uma notícia falsa foi veiculada na internet informando que o cantor havia sido baleado em um show e a esposa dele, Natasha Polly, usou suas redes sociais para desmentir. "Parem de divulgar fake news, sou a mulher dele e nem show ele teve hoje", disse em seu Instagram.

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