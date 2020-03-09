Kevinho usa rede social para desmentir boato sobre própria morte

O funkeiro Kevinho Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

Os fãs de Kevinho , 21, levaram um susto neste domingo (8) ao entrarem na internet e ver comentários sobre suposta morte do cantor. Na verdade, Kevinho está vivo e foi vítima de uma notícia falsa que viralizou.

O funkeiro foi confundido com MC Kelvinho, que teve os shows cancelados este final de semana por problemas de saúde, mas também está vivo. A assessoria de Kelvinho publicou uma nota a respeito do cancelamento, e no Twitter os internautas fizeram confusão com os nomes parecidos.

Kevinho usou seu Instagram para desmentir o boato. "Estou aqui ainda para encher o saco de vocês, vão ter que me aguentar", disse o funkeiro, bem-humorado. Ele garantiu aos fãs que está bem e tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto.

O nome de Kevinho foi parar entre os assuntos mais comentados da rede social, os Trending Topics, e a falsa morte do cantor virou meme na rede social. "E eu que pensei que vazaram nudes do Kevinho quando vi ele nos Trending Topics, mas é só o pessoal matando ele", disse uma internauta.