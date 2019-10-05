Home
Kevinho tem intoxicação alimentar e fica de fora do Rock in Rio

O artista estaria em um momento pontual do show da Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu e Buchecha no palco Sunset

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 17:01

 - Atualizado há 6 anos

Cantor Kevinho tinha apresentação confirmada no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

AGÊNCIA FOLHAPRESS - Kevinho faria uma participação especial neste sábado (5) no Rock in Rio, mas cancelou sua ida devido a uma intoxicação alimentar, segundo a organização do evento. O artista estaria em um momento pontual do show da Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu e Buchecha no palco Sunset.

Para a ocasião, está programada uma homenagem a MC Sapão, que morreu em abril deste ano e participaria do festival pela primeira vez.

O público poderá ver os artistas cantando três hits: Tranquilão, Diretoria e Eu Vou Desafiar Você, que animavam o público em shows do Sapão.

O encontro entre a primeira orquestra de funk do mundo, criada em 2019, e representantes do gênero musical vai passar por três décadas do estilo no Brasil. São 22 jovens músicos regidos por Eder Palozzi, que já passou por conservatórios da Itália e da Inglaterra.

Zé Ricardo conta que ficou muito impactado com a morte do artista. Quando eu o convidei recebi um áudio em que ele dizia o quanto estava feliz em estar no Rock in Rio e o quanto era importante para ele.

Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, morreu no Rio de Janeiro aos 40 anos, após passar nove dias internado na UTI com um grave quadro de pneumonia e insuficiência cardíaca.

O festival na capital fluminense chega aos dois dias finais neste fim de semana, na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico (zona oeste), com ingressos esgotados.

Este sábado (5) ficou conhecido como dia do pop e reúne nomes como Anitta, H.E.R., Black Eyed Peas e Pink, que fecha a programação no palco Mundo.

