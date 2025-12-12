Famosos

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:12

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é confirmada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução Instagram @rayfigliuzzi

Uma clínica de estética no nome da ex-Fazenda Rayane Figliuzzi foi interditada em uma operação da Delegacia do Consumidor com a Vigilância Sanitária nessa quinta-feira, 11. A operação ocorreu após a denúncia de uma das clientes, que alegou ter sofrido queimaduras em uma das cabines de bronzeamento.

Uma das esteticistas foi presa em flagrante e foram apreendidos produtos impróprios para o uso e duas câmaras de bronzeamento que não são permitidas pela Anvisa. O Estadão entrou em contato com a Anvisa e com a assessoria de Rayane, sem resposta. O espaço segue aberto.

Em vídeos que circulam em diversas redes sociais, os agentes da operação aparecem vistoriando produtos, recolhendo equipamentos e registrando as condições do local.

Nas redes sociais da namorada de Belo, que recentemente esteve envolvida em um caso de racismo, ela mostra uma clínica de estética localizada no Rio de Janeiro. O local realiza procedimentos como a aplicação de Botox, peeling, limpeza de pele e serviços relacionados a unhas e cílios.

Segundo informações do Metrópoles, a clínica listada no Instagram de Rayane não condiz com o centro estético em que foi realizada a operação. A assessoria da influenciadora alegou ao veículo que o local interditado na operação estaria "desativado" desde antes de sua entrada em A Fazenda, e que a única clínica em funcionamento está com "tudo regular".

Caso de racismo

Rayane Figliuzzi viralizou recentemente após a sua assessora pessoal Nicole Fagundes ter sido apontada em um caso de racismo envolvendo sua outra, e agora ex-assessora, Juliana Palmer. A informação é da coluna Fábia Oliveira, que mencionou uma suposta briga entre Rayane, Belo e as duas assessoras da influenciadora após sua saída do reality show.

Na briga, Nicole Fagundes teria proferido ofensas racistas contra Juliana Palmer, que deixou o cargo após o desentendimento.

