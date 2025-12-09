Veja o motivo

Rayane Figliuzzi, namorada do Belo, é retirada do posto de musa da Vila Isabel

Namorada do cantor Belo não cumpriu compromissos na agremiação e se envolveu em várias polêmicas

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:16

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é confirmada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução Instagram @rayfigliuzzi

A escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel usou as redes sociais para comunicar que Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, não faz mais parte do quadro de musas da agremiação. Ela estrearia na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026.

Segundo a Vila Isabel, o desligamento acontece "em virtude da impossibilidade de cumprimento das agendas e compromissos necessários para o cargo".

Presidente da escola, Luiz Guimarães afirma que "o posto de musa exige dedicação integral durante o processo de preparação para o desfile", e com a ausência de disponibilidade da influenciadora, "tornou-se inviável manter o vínculo".

Além disso, o nome de Rayane também esteve envolvido numa polêmica. Isso porque teria havido uma briga entre a secretária pessoal dela e sua então assessora. A jornalista acusa a secretária de racismo durante um jantar.

Na nota de desligamento, a Vila Isabel afirma que "considera imprescindível reafirmar seu compromisso com os valores de respeito, inclusão e combate a toda forma de discriminação. A agremiação repudia qualquer ato de preconceito e declara que a tolerância a comportamentos discriminatórios não será praticada ou aceita no seio da comunidade".

A influenciadora e namorada de Belo ainda não se pronunciou sobre o caso. Procurada por meio das redes sociais, não respondeu até a publicação deste texto.

No Carnaval de 2026, a Vila Isabel terá o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Dessa forma, vai exaltar a ancestralidade africana, os fundamentos do samba e a trajetória de Heitor dos Prazeres, ícone da cultura popular brasileira.

Este vídeo pode te interessar