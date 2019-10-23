"Perfeitos!"

Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela

Ex-SBT, Larissa Manoela foi à Globo participar do "Altas Horas", programa que dividiu palco com o bonitão Caio Castro

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:30 - Atualizado há 6 anos

A atriz Larissa Manoela no "Altas Horas" da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Caio Castro e Larissa Manoela encantaram totalmente os fãs nesta terça (22). É que os dois surgiram agarradinhos em uma foto fofa na web ao se encontrarem na gravação de "Altas Horas", na Globo.

"Melhor dicção da TV brasileira", elogiou o bonitão, que vive Rock em "A Dona do Pedaço", novela das nove global.

Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Perfeitos!". "Os dois estão maravilhosos juntos. Parabéns", sugeriu outra. Outro comentou: "Lindos".

O contrato de Larissa Manoela com o SBT acaba em dezembro e a bonita já manifestou que não irá renovar com a emissora de Silvio Santos.

