Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela

Ex-SBT, Larissa Manoela foi à Globo participar do "Altas Horas", programa que dividiu palco com o bonitão Caio Castro

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:30

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Larissa Manoela no "Altas Horas" da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Caio Castro e Larissa Manoela encantaram totalmente os fãs nesta terça (22). É que os dois surgiram agarradinhos em uma foto fofa na web ao se encontrarem na gravação de "Altas Horas", na Globo

Ver essa foto no Instagram

Melhor dicção da TV brasileira ??❤️ @larissamanoela ?

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em

"Melhor dicção da TV brasileira", elogiou o bonitão, que vive Rock em "A Dona do Pedaço", novela das nove global. 

Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Perfeitos!". "Os dois estão maravilhosos juntos. Parabéns", sugeriu outra. Outro comentou: "Lindos". 

O contrato de Larissa Manoela com o SBT acaba em dezembro e a bonita já manifestou que não irá renovar com a emissora de Silvio Santos. 

