Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:30
- Atualizado há 6 anos
Caio Castro e Larissa Manoela encantaram totalmente os fãs nesta terça (22). É que os dois surgiram agarradinhos em uma foto fofa na web ao se encontrarem na gravação de "Altas Horas", na Globo.
"Melhor dicção da TV brasileira", elogiou o bonitão, que vive Rock em "A Dona do Pedaço", novela das nove global.
Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Perfeitos!". "Os dois estão maravilhosos juntos. Parabéns", sugeriu outra. Outro comentou: "Lindos".
O contrato de Larissa Manoela com o SBT acaba em dezembro e a bonita já manifestou que não irá renovar com a emissora de Silvio Santos.
