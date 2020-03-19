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Grupo de risco

José Loreto fala sobre coronavírus: 'sou pai, diabético, filho de cardíaco'

O ator da Globo, com familiares no grupo de risco, pediu para que internautas sigam, se possível, o protocolo da quarentena

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:00
O ator José Loreto fez um apelo aos seus seguidores nas redes socais  Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
José Loreto usou seu Instagram na quinta-feira, 19, para refletir sobre a pandemia do novo coronavírus. Com um vídeo ao lado de sua filha de um ano e 10 meses, Bella Loreto, fruto do seu relacionamento com a ex-mulher Débora Nascimento, o ator revelou que faz parte do grupo de risco da covid-19.
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"Sou pai, diabético, filho de um cardíaco, neto de duas avós com mais de 90 anos e não conheço ninguém no mundo que seja sozinho. Então, somos todos grupo de risco. Peço proteção aos meus amores e aos seus. Se possível, siga o protocolo de quarentena, tão fundamental. Que esse período nos traga grandes aprendizados e o mínimo possível de dores", afirmou.
No último domingo, 15, o ator passeou de bicicleta pelas praias do Rio de Janeiro e recebeu crítica de seguidores. "Na contramão da aglomeração", escreveu ele. "Na contramão estaria se ficasse em casa", respondeu um homem. Outros internautas também o aconselharam a voltar para casa.

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