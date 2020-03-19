José Loreto fala sobre coronavírus: 'sou pai, diabético, filho de cardíaco'

O ator José Loreto fez um apelo aos seus seguidores nas redes socais Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

José Loreto usou seu Instagram na quinta-feira, 19, para refletir sobre a pandemia do novo coronavírus. Com um vídeo ao lado de sua filha de um ano e 10 meses, Bella Loreto, fruto do seu relacionamento com a ex-mulher Débora Nascimento, o ator revelou que faz parte do grupo de risco da covid-19.

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"Sou pai, diabético, filho de um cardíaco, neto de duas avós com mais de 90 anos e não conheço ninguém no mundo que seja sozinho. Então, somos todos grupo de risco. Peço proteção aos meus amores e aos seus. Se possível, siga o protocolo de quarentena, tão fundamental. Que esse período nos traga grandes aprendizados e o mínimo possível de dores", afirmou.