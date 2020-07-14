Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infidelidade

John Legend diz que estava comprometido quando começou o relacionamento com a esposa

Cantor é casado com a modelo Chrissy Teigen desde 2013
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:59

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:59

John Legend e a esposa Chrissy Teigen
John Legend e a esposa Chrissy Teigen Crédito: Reprodução/ Instagram @ johnlegend
O cantor John Legend, 41, resolveu falar sobre seu passado com a esposa Chrissy Teigen, 34, em sua mais recente entrevista ao podcast Armchair Expert, apresentado por Dax Shephard e Monica Padman.
Casados há sete anos, o músico afirmou que quando conheceu a modelo, em meados de 2006, estava comprometido em outro relacionamento. "Nós dois estávamos saindo com outras pessoas na época. Havia um pouco de folga no começo, mas nos apaixonamos pouco depois disso", contou Legend, que hoje tem dois filhos com Teigen; Luna, 4, e Miles, 2.
Legend disse que ao se relacionar com a amada, percebeu que não queria mais viver sua turbulenta vida de solteiro. Não demorou muito para que os dois noivassem, em 2011. "Em determinado momento, eu apenas decidi que essa pessoa era a Chrissy. Decidi que não iria mais mexer com mais ninguém."
Desde novo apaixonado por música, quando se apresentava na igreja, John Legend explicou que sua vocação o ajudou a ser uma pessoa melhor e entender o verdadeiro significado dos relacionamentos. "Eu era mais jovem do que todo mundo no ensino médio e na faculdade, e por isso não conseguia ficar com muitas garotas. Quando comecei a chamar essa atenção, adorei", explicou.
A voz de "All of Me" admitiu ter sido desonesto e egoísta em algumas relações. "A certa altura, você simplesmente percebe que está mais feliz por ser honesto. Você é mais feliz sendo fiel e apaixonado por uma pessoa."
Apesar da seriedade, para descontrair Legend brincou que não trairia a esposa por um motivo um tanto quanto peculiar: seus seguidores. "Ela tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Se eu fizesse alguma coisa, seria suicídio na carreira, seria terrível", brincou.
A entrevista de uma hora e meia rendeu outros papos com o cantor, que também falou sobre o seu novo trabalho, o álbum "Bigger Love" e os preconceitos que sofreu na escola por ser um jovem negro.
Recentemente o músico norte-americano participou do programa Conversa com Bial (Globo), onde também discutiu sobre o tema. "Nós pensamos no que está acontecendo no mundo e nos Estados Unidos. As pessoas estão protestando nas ruas e temos visto muitas imagens de luto", contou Legend, que resolveu falar sobre compaixão, amor e alegria em seu novo CD.

Veja Também

A separação foi pelo bem-estar dos meus filhos, diz Angelina Jolie

Barrichello assume namoro com a apresentadora Paloma Tocci

Léo Santana dá buquê de rosas vermelhas a Lorena Improta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados