Ivete Sangalo fará show em baile de carnaval de luxo no Rio

Todos os anos o Baile da Vogue reúne famosos e alto empresariado do País e do mundo para abrir a temporada de festas de carnaval do ano. A celebração, que há 15 anos acontecia em São Paulo, vai homenagear a Cidade Maravilhosa e terá como tema "Jardim das Delícias - Uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro".