Ivete Sangalo fará show em baile de carnaval de luxo no Rio

Pela primeira vez na história, o tradicional Baile da Vogue - um dos mais famosos eventos carnavalescos do Brasil - acontecerá nos salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E essa não será a única novidade da edição que já promete ser histórica.
Segundo publicação oficial da própria Vogue, Ivete Sangalo vai agitar a noite do próximo dia 7 de fevereiro, quando o festão acontece.
Todos os anos o Baile da Vogue reúne famosos e alto empresariado do País e do mundo para abrir a temporada de festas de carnaval do ano. A celebração, que há 15 anos acontecia em São Paulo, vai homenagear a Cidade Maravilhosa e terá como tema "Jardim das Delícias - Uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro".