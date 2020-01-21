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Baile da Vogue 2020

Ivete Sangalo fará show em baile de carnaval de luxo no Rio

Musa do axé, Ivete Sangalo será atração principal do Baile da Vogue 2020, no Copacabana Palace
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 09:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 09:30

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Pela primeira vez na história, o tradicional Baile da Vogue - um dos mais famosos eventos carnavalescos do Brasil - acontecerá nos salões do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E essa não será a única novidade da edição que já promete ser histórica. 
Segundo publicação oficial da própria Vogue, Ivete Sangalo vai agitar a noite do próximo dia 7 de fevereiro, quando o festão acontece. 

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Todos os anos o Baile da Vogue reúne famosos e alto empresariado do País e do mundo para abrir a temporada de festas de carnaval do ano. A celebração, que há 15 anos acontecia em São Paulo, vai homenagear a Cidade Maravilhosa e terá como tema "Jardim das Delícias - Uma noite de surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro". 

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