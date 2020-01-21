Dicas da Lucy? Jennifer Aniston ensina como não amassar vestido no carro

Passados os agitos da festa que participou, Jennifer Aniston decidiu ir ao Instagram para mostrar seu truque para não amassar o vestido dentro do carro. A atriz estava a caminho do SAG Awards, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fim de semana.
No clique, à lá Lucy Mizael, colunista de facilidades domésticas de A GAZETA que ensina truques para lidar com as tarefas do dia a dia, a atriz de Hollywood surge praticamente deitada no banco de trás de um carro, garantindo que não iria dobrar o modelito antes de pisar no tapete vermelho.
"É mais difícil do que parece", brincou a ex de Brad Pitt na legenda do post.