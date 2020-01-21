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Dicas da Lucy? Jennifer Aniston ensina como não amassar vestido no carro

Estrela de Hollywood, Jennifer Aniston mostrou como faz para ir às festas de carro e não amassar o modelito antes de ser fotografada no tapete vermelho dos eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 09:16

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 09:16

  Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferaniston
Passados os agitos da festa que participou, Jennifer Aniston decidiu ir ao Instagram para mostrar seu truque para não amassar o vestido dentro do carro. A atriz estava a caminho do SAG Awards, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fim de semana. 
No clique, à lá Lucy Mizaelcolunista de facilidades domésticas de A GAZETA que ensina truques para lidar com as tarefas do dia a dia, a atriz de Hollywood surge praticamente deitada no banco de trás de um carro, garantindo que não iria dobrar o modelito antes de pisar no tapete vermelho. 

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