Ivete e marido encontram cobra gigante em casa na Bahia

Uma cobra foi encontrada na casa em que a cantora Ivete Sangalo, 48, e o nutricionista Daniel Cady, 35, passam a quarentena com os três filhos na Praia do Forte, litoral norte da Bahia. Em suas redes sociais, o marido da artista publicou no domingo (13) um vídeo do animal.
"Mais uma linda visitante aqui em casa. Capturada e solta de volta para a mata", escreveu ele. Esta não é a primeira vez que o casal é surpreendido com cobras em casa.
Em abril, Ivete postou um vídeo mostrando o animal que tinha encontrado no jardim. "Olha isso, gente, que linda! Tão indefesa a bichinha. Vá com Deus, minha filha", afirmou. No mesmo mês, uma outra cobra surpreendeu Daniel Cady. Na época, Ivete brincou: "Minha irmã gêmea, vive atrás de mim!"