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Chris Evans viraliza na internet após postar nude sem querer

Ator de Capitão América virou assunto mais falado do Twitter ao postar imagem íntima no Instagram

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 07:51
O ator Chris Evans
O ator Chris Evans Crédito: Reprodução/Instagram @chris_evans.29
Chris Evans postou, sem querer, a foto de um pênis após compartilhar em seu Instagram uma gravação de tela de seu próprio celular. O ator mostrou nos stories uma brincadeira em família, mas ao final da gravação, no rolo da câmera, um clique do órgão sexual acabou vazando. 
O deslize do Capitão América acabou deixando seu nome entre os mais falados do momento no Twitter. "Todo mundo correndo pro Twitter quando soube que tinha vazado nudes do Chris Evans", postou uma internauta com um meme de uma galinha correndo. 

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Alguns outros internautas questionaram se o nude seria do próprio Chris ou se ele teria a imagem de outra pessoa em seu aparelho. 

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