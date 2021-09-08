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Independência é ter comida e poder viver em liberdade, diz Gil do Vigor

Ex-BBB falou sobre 7 de setembro a caminho do curso de PhD, nos EUA

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 09:38
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Cauê Moreno/Globo Livros
Gilberto Nogueira fez uma série de stories nesta terça-feira, 7, a caminho do curso de PhD em economia, nos Estados Unidos, para falar sobre as comemorações do Dia da Independência no Brasil. "Independência é ter comida, independência é poder viver, ter respeito, liberdade", falou no vídeo em que publicou no Instagram.
O ex-participante do Big Brother Brasil 21 também aproveitou a oportunidade para enfatizar a respeito da violência que pessoas LGBTQI+ sofrem no Brasil: "Independência é a gente viver em um País em que a violência não mata os LGBTQI+ a todo o momento como se fossem brinquedo. Independência é a gente ser feliz, ter roupa, ter emprego e ter condições de viver dignamente."
Gil do Vigor, como ficou conhecido, garantiu que vai se empenhar nos estudos em território norte-americano e tentará ajudar os brasileiros.
"Eu vou me matar de estudar e de alguma forma e vou ajudar nosso País", concluiu o ex-participante do BBB 21.

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