Harry Styles tem ritual bizarro exposto e guarda roupas em cofre

Revelação foi feita pelo estilista do músico, Harris Reed, a uma revista britânica; cantor tem um ritual específico na hora de conservar suas peças

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:11 - Atualizado há 6 anos

Que o cantor, compositor e ator inglês Harry Styles, 25, é estiloso, não há como negar. Porém, a curiosidade é o local onde ele guarda suas roupas: dentro de um cofre em Londres.

A revelação foi feita pelo próprio estilista do músico, Harris Reed, à revista britânica GQ. De acordo com ele, as peças são literalmente guardadas a sete chaves pelo artista.

"É basicamente como uma geladeira gigante, um cofre congelado, em algum lugar de Londres. Mas as roupas têm vigilância 24 horas e é possível ver por meio de um iPad. Todas as roupas foram congeladas com criogenia a tempo de preservá-las", disse.

O estilista disse que, desde a primeira turnê internacional do jovem artista, ele criou de 14 a 15 looks para que Harry Styles ele usasse. "Mas ele usou seis ou sete e eu me perguntava onde estavam os outros modelos: 'Não se preocupe, eles estão todos sob vigilância', ele dizia. Eu achei muito chique", revelou.

Recentemente, Styles lançou a canção "Lights Up" junto com videoclipe. O lançamento ocorre dois anos depois de seu primeiro álbum solo.

Apesar de gostar de bons modelos de roupa, Styles passa grande parte do clipe sem camisa, cercado por várias pessoas no que parece ser uma festa. Em outra cena, o cantor aparece dentro da água com um terno Gucci, especialmente customizado para ele.

