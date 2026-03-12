Reality Show

Participante é expulsa do Big Brother após falas racistas contra colega na Argentina

Decisão foi anunciada ao vivo pela produção do Gran Hermano. Comentários ofensivos foram direcionados à participante Jenny Mavinga

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:46

Uma participante do reality Gran Hermano, versão argentina do Big Brother, foi retirada do programa após declarações racistas dentro da casa. A jornalista paraguaia Carmiña Masi deixou a competição depois que a produção avaliou comentários feitos contra a colega Jenny Mavinga.

A expulsão foi anunciada durante a transmissão ao vivo desta quarta-feira (11). O apresentador Santiago del Moro comunicou a decisão diretamente para a participante diante das câmeras.

Segundo a produção do programa, as falas de Carmiña ultrapassaram os limites estabelecidos pelas regras do reality. No diálogo exibido pelo programa, ela utilizou expressões ofensivas ao falar sobre Mavinga e também sobre outro competidor da casa.

"Parece que acabaram de comprar aquela mulher negra e ela está aqui para dar um show, acabou de desembarcar. Olha aquele outro, o macaquinho do barco. Tudo o que ele consegue fazer agora é rebolar. Manu, tem uma escrava ali, se você quiser ver, acabaram de tirar da gaiola."

Após a repercussão das imagens nas redes sociais, a equipe responsável pelo programa revisou o conteúdo e decidiu pela expulsão imediata da participante.

Durante o anúncio ao vivo, o apresentador explicou o motivo da decisão. "Carmiña, você sabe que não posso deixar passar seus comentários desta manhã. Você fez declarações racistas contra Mavinga. É uma conduta inaceitável e, por isso, receberá uma punição severa", afirmou del Moro.

O episódio rapidamente gerou repercussão nas redes e entre espectadores do reality, que passaram a comentar a decisão da produção e a discutir os limites de comportamento dentro do programa.

Após a saída da participante, a equipe de Carmiña Masi divulgou um comunicado nas redes sociais comentando o ocorrido. Na nota, os representantes disseram que preferiram esperar antes de se pronunciar publicamente.

"Nas últimas horas, muitas pessoas pediram que comentássemos o que aconteceu dentro da casa. Preferimos aguardar porque acreditamos que a primeira pessoa a falar deveria ser a própria Carmiña", afirma o início do texto.

Em outro trecho, a equipe reconhece que a fala da jornalista foi inadequada. "Sabemos que o comentário feito por ela foi errado. Reconhecemos isso com clareza. Não justificamos nem concordamos com o que foi dito", diz o comunicado.

Apesar disso, os representantes também afirmaram que o episódio não define completamente a trajetória da participante. Segundo eles, Carmiña teve uma participação marcante no programa.

"Ela representou o Paraguai na casa de maneira extraordinária. Foi uma das competidoras mais preparadas: inteligente, estratégica, direta e autêntica", afirma a nota.

O comunicado também descreve o perfil da jornalista como alguém de personalidade intensa e espontânea. "Ela é impetuosa, sem filtros e difícil de rotular. Muitas vezes incompreendida por quem não a conhece."

