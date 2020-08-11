Glória Perez homenageia filha, Daniella, que completaria 50 anos

Gloria Perez, autora de novelas da Globo, publicou uma homenagem à sua filha, Daniella Perez, que completaria 50 anos nesta terça-feira (11). A atriz foi assassinada em 1992 pelo então colega de novela, Guilherme de Pádua, e sua esposa, Paula Thomaz.
"Cada aniversário faz a conta de um tempo que ela não viveu. É um parto às avessas. Um dia que dói..", escreveu Gloria, relembrando um vídeo da filha dançando com um gato de estimação pouco mais de um ano antes de sua morte, em outubro de 1991.
A autora costuma postar homenagens para a filha tanto em seus aniversários, quanto nos dias referentes à sua morte. "Quanto mais o tempo passa, mais dói esse dia", comentou em 2018.