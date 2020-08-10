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Recordação

'Maior dor de um pai', diz José de Abreu ao lembrar a morte do filho

O ator emocionou seus seguidores ao compartilhar no Instagram uma homenagem ao seu filho primogênito Rodrigo, que morreu há 28 anos atrás.

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:07
O ator José de Abreu
O ator José de Abreu Crédito: Instagram/@carolynnejunger/@josedeabreu
No Dia dos Pais, neste último domingo (9) José de Abreu emocionou seus seguidores ao compartilhar no Instagram uma homenagem ao seu filho primogênito Rodrigo, que morreu há 28 anos atrás.
"A maior dor de um pai é perder um filho. É a vida invertida. Este é o Rodrigo, meu primogênito, que cumpriu seu karma rápido demais. Lá se vão 28 anos. (Um dia nos veremos de novo, filho)", publicou.
Rodrigo foi fruto do relacionamento de José com a advogada Neuza Serroni. Ele tinha 21 anos quando morreu ao cair da janela do apartamento que dividia com o pai, no Rio de Janeiro.
O ator também fez uma série de outras publicações com a família no Dia dos Pais para homenagear seus outros filhos. "Francisco, Maria, Lurdes, Theo, Ana, Miguel, Cristiano e B. Quem não for filho é neto.", explicou na legenda.

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