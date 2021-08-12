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Saúde

Glória Menezes deve receber alta em breve, diz assessoria

Atriz perdeu o marido, o ator Tarcísio Meira, para a Covid-19 nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 13:28
Os atores Tarcisio Meira e Gloria Menezes no teatro Raul Cortez, em São Paulo, em 2018
Os atores Tarcisio Meira e Gloria Menezes no teatro Raul Cortez, em São Paulo, em 2018 Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Em meio a notícia da morte de Tarcísio Meira, muitos se perguntam sobre a saúde de sua esposa, Glória Menezes. A atriz foi internada junto com Tarcísio no último dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, também com Covid-19. Segundo a assessoria da atriz, ela se recupera no quarto e deve receber "alta em breve".
"A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal", informava o último boletim médico do Hospital.
Vacinada com as duas doses, assim como Tarcísio também estava imunizado, a atriz desenvolveu a doença de forma mais branda. De acordo com o jornal Extra, ainda não se sabe se Gloria já sabe da morte do marido.
Nas redes sociais, celebridades lamentam a morte de Tarcísio Meira.
O diretor de televisão Boninho, 59, lamentou a partida do artista. "Muito triste perder nosso maior galã da história da TV brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena", escreveu.
A escritora Gloria Perez, 72, também publicou uma foto do ator e escreveu na legenda: "Meu eterno Euclides da Cunha, o João Coragem que ninguém esquece".
O ator José de Abreu, 75, relembrou da novela "Insensato Coração" (Globo, 2011), onde contracenou com o artista. "Em 'Insensato Coração' éramos muito amigos. Foi nosso último trabalho juntos... Rip Tarcisão!", escreveu na legenda.

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