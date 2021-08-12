Glória Menezes deve receber alta em breve, diz assessoria

Os atores Tarcisio Meira e Gloria Menezes no teatro Raul Cortez, em São Paulo, em 2018 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Em meio a notícia da morte de Tarcísio Meira , muitos se perguntam sobre a saúde de sua esposa, Glória Menezes. A atriz foi internada junto com Tarcísio no último dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, também com Covid-19. Segundo a assessoria da atriz, ela se recupera no quarto e deve receber "alta em breve".

"A senhora Glória está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal", informava o último boletim médico do Hospital.

Vacinada com as duas doses, assim como Tarcísio também estava imunizado, a atriz desenvolveu a doença de forma mais branda. De acordo com o jornal Extra, ainda não se sabe se Gloria já sabe da morte do marido.

Nas redes sociais, celebridades lamentam a morte de Tarcísio Meira.

O diretor de televisão Boninho, 59, lamentou a partida do artista. "Muito triste perder nosso maior galã da história da TV brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena", escreveu.

A escritora Gloria Perez, 72, também publicou uma foto do ator e escreveu na legenda: "Meu eterno Euclides da Cunha, o João Coragem que ninguém esquece".