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Fim do romance

Giselle Itié revela não estar mais com Guilherme Winter, pai do seu filho

'Mas está tudo lindo', afirmou a atriz em sua rede social nesta terça (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 11:14

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 11:14

Giselle Itié, grávida do seu primeiro filho com o ator Guilherme Winter
Giselle Itié, grávida do seu primeiro filho com o ator Guilherme Winter Crédito: Instagram/gitie
Giselle Itié, 37, afirmou que não está mais com o ator Guilherme Winter, com quem se relacionava há cinco anos. A confirmação foi feita pela própria atriz através da sua rede social nesta terça (16). Ela respondeu ao comentário de uma fã, que questionou a ausência de Winter em suas publicações.
"Sim, estamos separados, mas está tudo lindo e eu focada no amor da minha vida", escreveu Itié referindo-se ao filho do casal, Pedro Luna, que chegou ao mundo no início de março, por meio de um parto foi natural e humanizado.
Itié e Winter se conheceram nos bastidores da novela bíblica "Os Dez Mandamentos" (Record TV) em 2015. No entanto, a gravidez não foi planejada pelo casal, de acordo com a atriz que celebrou bastante ao descobrir que esperava o seu primeiro filho.
"Gracias Guilherme, por ser o pai do nosso pequeno. Certeza que ele veio do homem mais iluminado, verdadeiro e amoroso. Amo vocês meus meninos lindos", escreveu a artista em uma publicação na época em que anunciou a gestação.
Giselle Itié terminou de gravar a segunda temporada de "O Escolhido" (Netflix) quando descobriu que gerava uma nova vida. A atriz se preparava para mergulhar em um novo projeto no cinema, que precisou ser adiado por conta do momento especial.

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Em entrevista recente ao F5, Giselle falou sobre as expectativas da maternidade e também, a importância da participação do homem durante o processo da gravidez. "Assim que eu anunciei a minha gravidez, muitas mulheres vieram conversar comigo sobre maternidade. É bacana criar esse clima de sororidade em que a gente possa se acolher e se informar juntas. É maluco como a mulher é capitalizada até nesse momento que é tão meigo", disse.
"É preciso trocar a palavra 'obrigado' por 'obrigação' e, também, abraçar esse pai, esse parceiro, para que todo mundo poda estar junto e informado", completou.

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