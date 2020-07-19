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Campanha ecológica

Gisele Bündchen pede árvores de presente para aniversário de 40 anos

Modelo decidiu celebrar nova idade com ação voltada ao meio ambiente e pretende plantar 40 mil árvores por meio de doações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 11:08

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 11:08

Gisele Bündchen planta muda de árvore
Gisele Bündchen planta muda de árvore Crédito: Reprodução/Facebook oficial Gisele Bündchen
Gisele Bündchen completará 40 anos nesta segunda-feira (20) e decidiu comemorar a data plantando árvores. A modelo falou em suas redes sociais, neste sábado (18), que pretende plantar 40 mil árvores e chamou seus seguidores para iniciarem uma campanha fazendo suas doações.
A modelo afirmou que tinha planos de visitar a Amazônia com o marido, o jogador de futebol americano, Tom Brady, 42, e os dois filhos, para plantar árvores, mas a ideia precisou ser suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, ela pensou numa forma para que todos a ajudassem a plantar essas 40 mil árvores.
"Já falei com toda minha família e amigos: quem quiser me presentear pode me dar árvores. Desse jeito, nós todos podemos retribuir de alguma forma ao nosso planeta. Se você também se sentir inspirado e quiser contribuir com a ideia, pode se juntar a nós e plantar uma árvores", afirmou, divulgando o site para a campanha.

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"Sinto que um novo capítulo está começando na minha vida e queria comemorar de um jeito especial, por isso decidi plantar 40.000 árvores. Há anos venho plantando árvores em diferentes projetos, pois sinto que essa e uma forma de retribuir à mãe Terra", afirmou ela, que já tinha quase 50 mil doações neste domingo (19).
A modelo falou ao jornal O Globo sobre o peso da idade e como envelhecer mexe com sua vaidade. Apesar disso, ela afirma que já se arrependeu de ter colocado silicone no passado e não sabe se passaria por outro procedimento estético desse tipo. "As rugas fazem parte e, hoje, existem mil artifícios para ajudar".

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