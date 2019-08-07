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Mansão de Gisele Bündchen está à venda por R$ 165 milhões; fotos

Residência tem estúdio de ioga, spa e mais de cinco hectares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:36

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:36

Gisele Bündchen e Tom Brady mostram que existe um mundo melhor e que, neste caso, ele custa R$ 165 milhões. Estamos falando da mansão em que os dois vivem com os dois filhos, Benjamin, de 9 anos, e Vivian, de 6 anos. A residência, que tem mais de cinco hectares, pode ser comprada pela bagatela de R$ 165,1 milhões ou, em dólares, US$ 39 milhões. 
> Mansão milionária de Meghan Markle é colocada à venda; fotos
O empreendimento, que foi construído sob medida para a modelo e o jogador, tem campo de golfe, cinco quartos, sete banheiros, estúdio de ioga, ginásio, adega, spa, salas de recreação, salas de jogos, home office e cozinhas gourmet. Além disso, tem salas de estar e jantar, áreas de convivência, garagem para 23 carros e dois andares. A construção possui também uma casa de hóspedes. 
Com cinco lareiras, a casa tem sistema de aquecimento e ar-condicionado centrais e todas as madeiras usadas são naturais, assim como as pedras de granito e mármore. As taxas anuais de manutenção somam algo em torno de R$ 635 mil. 
Crédito: Barrett Sothebys/Reprodução
Crédito: Barrett Sothebys/Reprodução
Crédito: Barrett Sothebys/Reprodução
Crédito: Barrett Sothebys/Reprodução
Crédito: Barrett Sothebys/Reprodução

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