Mansão de Gisele Bündchen está à venda por R$ 165 milhões; fotos

Gisele Bündchen e Tom Brady mostram que existe um mundo melhor e que, neste caso, ele custa R$ 165 milhões. Estamos falando da mansão em que os dois vivem com os dois filhos, Benjamin, de 9 anos, e Vivian, de 6 anos. A residência, que tem mais de cinco hectares, pode ser comprada pela bagatela de R$ 165,1 milhões ou, em dólares, US$ 39 milhões.
O empreendimento, que foi construído sob medida para a modelo e o jogador, tem campo de golfe, cinco quartos, sete banheiros, estúdio de ioga, ginásio, adega, spa, salas de recreação, salas de jogos, home office e cozinhas gourmet. Além disso, tem salas de estar e jantar, áreas de convivência, garagem para 23 carros e dois andares. A construção possui também uma casa de hóspedes.
Com cinco lareiras, a casa tem sistema de aquecimento e ar-condicionado centrais e todas as madeiras usadas são naturais, assim como as pedras de granito e mármore. As taxas anuais de manutenção somam algo em torno de R$ 635 mil.