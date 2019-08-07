Mansão de Gisele Bündchen está à venda por R$ 165 milhões; fotos

O empreendimento, que foi construído sob medida para a modelo e o jogador, tem campo de golfe, cinco quartos, sete banheiros, estúdio de ioga, ginásio, adega, spa, salas de recreação, salas de jogos, home office e cozinhas gourmet. Além disso, tem salas de estar e jantar, áreas de convivência, garagem para 23 carros e dois andares. A construção possui também uma casa de hóspedes.