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Novos hábitos

As dicas de Gisele Bündchen para quem quer levar uma vida mais leve

Modelo revelou hábitos que a fazem desestressar e ser mais saudável

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:46
Gisele Bundchen fala sobre seus hábitos saudáveis de vida Crédito: Reprodução
A modelo Gisele Bundchen vem se destacando como símbolo de um modo de vida mais saudável. Sempre que pode, ela fala sobre autocuidado e sobre a necessidade de nos preocuparmos mais com a preservação do planeta.
Em uma série de três vídeos divulgados em uma campanha para uma grife internacional, Gisele revela alguns de seus hábitos pessoais para aliviar o estresse e levar uma vida mais leve. Um deles é justamente estar sempre em contato com a natureza. "Quando quero desestressar, não há nada como estar na natureza. Pode ser no oceano, nas montanhas, poder tirar meus sapatos, colocar meus pés no chão e apenas sentir a terra", diz a brasileira.

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Outra dica da diva é tirar um tempo para si, para estar sozinha. "Somos bombardeados com tantas informações que causam muio estresse e pressão. É tão importante reservar um momento para desconectar de tudo isso, desligar o barulho lá de fora e olhar pra dentro. Um momento para si mesmo, de estar com você, mesmo se for 10 ou 20 minutos, mas por favor se dê esse tempo".
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