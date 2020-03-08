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Mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady está a venda e ganha tour em vídeo

Casal se mudou de Massachusetts, onde a propriedade está localizada

Publicado em 08 de Março de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 09:24
Detalhes da mansão em Boston de Gisele Bündchen e Tom Brady que é colocada a venda por R$ 165 milhões Crédito: Barrett Sotheby/Reprodução
Após se mudarem de Massachusetts para Connecticut, nos Estados Unidos, a modelo brasileira Gisele Bündchen, 39, e o jogador de futebol americano Tom Brady, 42, ainda estão em busca de um comprador de sua antiga mansão, localizada em Boston.
Após ser eliminado da NFL, torneio de futebol americano, com o New England Patriots, o quarterback resolveu se mudar de vez com a família, antes mesmo da negociação pela antiga casa ser realizada. Recentemente, o casal reduziu em US$ 5,6 milhões (equivalente a cerca de R$ 26 milhões) o valor pedido pela propriedade, à venda desde agosto de 2019. 

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A mansão, onde eles moraram nos últimos anos com os filhos Benjamin, 9, e Vivian, 6, fica na região luxuosa de Brookline e conta ainda com sala de ioga, ginásios de esporte, campo de golfe, cozinhas gourmet, ambiente verde e salas de estar.
O vídeo foi produzido pela imobiliária responsável pela venda do imóvel e conta com visões panorâmicas da propriedade e seus mais de 20 mil m². A adega, os banheiros e os quartos são alguns dos cômodos mais íntimos que a tour pela mansão de Bündchen e Brady proporciona visitação.

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