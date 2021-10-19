Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Los Angeles

Gil do Vigor aparece em vídeo com presidente da Marvel

O ex-BBB participou da premiére de 'Eternos' nesta segunda-feira, em Los Angeles

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2021 às 14:23
Gil do Vigor compartilhou registros do evento nas redes sociais
Gil do Vigor compartilhou registros do evento nas redes sociais Crédito: Instagram/ @gildovigor
Gil do Vigor esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 19. O nome do ex-BBB 21 ganhou repercussão internacional após uma entrevista do presidente da Marvel, Kevin Feige. No Twitter, viralizou um vídeo do prestigiado produtor falando com a revista Variety durante première do filme Eternos, em Los Angeles, Estados Unidos, e Gilberto aparece ao fundo.
O economista, que está realizando um PHD no país, deu uma pausa nos estudos para ir ao concorrido evento de lançamento do longa da Marvel na noite de segunda-feira, 18.
Diante do crescente número de citações, usuários americanos do Twitter passaram a questionar quem, afinal, é Gil do Vigor. E internautas brasileiros apresentaram o ex-BBB aos estrangeiros. "He is the Gil do Vigor, brazilian economist, very famous in your country" ("Ele é o Gil do Vigor, um economista brasileiro, bem famoso no nosso País"), comentou uma pessoa na página da Variety.
Outro brasileiro escreveu: "He's one of the 100 most influential black people (under 40) of the world, according to the MIPAD. He's a symbol for diversity in Brazil, now going international. We're so proud of him" ("Ele é um dos cem negros mais influentes - com menos de 40 anos - do mundo, de acordo com o MIPAD. Ele é um símbolo da diversidade no Brasil, agora se internacionalizando. Estamos muito orgulhosos dele").
No Instagram, Gilberto comemorou a oportunidade de participar de um evento com diversos artistas como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Gemma Chan. "Foi uma loucura participar disso. Que honra, que lugar lindo", disse. "A gente viu os diretores e alguns atores. Foi um regozijo, mas não deu para tirar foto com o povo. O filme é incrível e tem muita representatividade. Tiveram cuidado de contar uma história muito bonita. O filme é surreal", acrescentou.

Veja Também

Independência é ter comida e poder viver em liberdade, diz Gil do Vigor

Gil do Vigor comemora chegada do dia da viagem aos EUA: 'Gratidão'

"Vamos com calma", diz Gil do Vigor ao negar namoro com dentista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados