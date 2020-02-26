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Medo do coronavírus

Galisteu posta foto de máscara na Itália e internautas se preocupam

Adriane Galisteu escreveu na legenda 'bela e pronta', e teve uma chuva de respostas dos internautas. 'Bela e pronta, espero que não traga o vírus para os desprovidos de dinheiro', rebateu uma seguidora

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 16:39
Adriane Galisteu posta foto de máscara na Itália e internautas se preocupam: 'Não traga o vírus' Crédito: Reprodução Instagram
Adriane Galisteu, 46, que está em viagem na Itália ao lado do marido Alexandre Iódice e do filho Vittorio, não agradou seus seguidores ao compartilhar uma imagem em sua rede social, em que aparece usando uma máscara facial de proteção contra o novo coronavírus (doença que já atingiu o país europeu).
Galisteu escreveu na legenda "bela e pronta", e teve uma chuva de respostas dos internautas. "Bela e pronta, espero que não traga o vírus para os desprovidos de dinheiro", rebateu uma seguidora. "Muita coragem, todo mundo querendo fugir da Europa e você aí", comentou outra anônima.
O Brasil registrou nesta terça (25) o primeiro caso de coronavírus no país. O brasileiro de 61 anos, infectado pela doença, esteve na Itália a trabalho dos dias 9 a 21 de fevereiro, mesmo período da explosão de casos no país europeu, quando mais de 220 pessoas foram infectadas. Até o momento, mais de 320 pessoas foram infectadas e 11 morreram na Itália.
Apesar de todos os negativos negativos e de preocupação, Galisteu não se comentou sobre a repercussão.
Em abril do ano passado, a apresentadora contou que estava fazendo tratamento para engravidar do segundo filho. A revelação foi feita durante uma participante no programa Encontro com Fátima Bernardes.

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