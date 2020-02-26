Adriane Galisteu posta foto de máscara na Itália e internautas se preocupam: 'Não traga o vírus' Crédito: Reprodução Instagram

Adriane Galisteu, 46, que está em viagem na Itália ao lado do marido Alexandre Iódice e do filho Vittorio, não agradou seus seguidores ao compartilhar uma imagem em sua rede social, em que aparece usando uma máscara facial de proteção contra o novo coronavírus (doença que já atingiu o país europeu).

Galisteu escreveu na legenda "bela e pronta", e teve uma chuva de respostas dos internautas. "Bela e pronta, espero que não traga o vírus para os desprovidos de dinheiro", rebateu uma seguidora. "Muita coragem, todo mundo querendo fugir da Europa e você aí", comentou outra anônima.

O Brasil registrou nesta terça (25) o primeiro caso de coronavírus no país. O brasileiro de 61 anos, infectado pela doença, esteve na Itália a trabalho dos dias 9 a 21 de fevereiro, mesmo período da explosão de casos no país europeu, quando mais de 220 pessoas foram infectadas. Até o momento, mais de 320 pessoas foram infectadas e 11 morreram na Itália.

Apesar de todos os negativos negativos e de preocupação, Galisteu não se comentou sobre a repercussão.