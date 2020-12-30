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É o amor

Gabi Martins e Tierry assumem romance nas redes sociais durante viagem à Bahia

Cantores estão no Morro de São Paulo, e vão passar a virada de ano juntos

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:07
Gabi Martins e Tierry compartilham fotos em clima de romance na Bahia
Gabi Martins e Tierry compartilham fotos em clima de romance na Bahia Crédito: Instagram/tierry
Um novo casal está formado. A ex-BBB e cantora Gabi Martins, 24, e o cantor Tierry, 31, resolveram assumir o relacionamento nas redes sociais durante a viagem que estão fazendo em Morro de São Paulo, localizado na Ilha de Tinharé, Bahia.
Em meio a paisagem paradisíaca, os dois estão compartilhando os momentos juntos através do Instagram, onde publicam Stories em clima de romance e intimidade. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópole, o casal irá passar o Réveillon em Fernando de Noronha, e deve embarcar para o destino final nesta quarta-feira (30).
Além da relação na vida pessoal, recentemente os artistas lançaram a música "Prints", que faz parte do DVD "Fatos Reais", de Gabi Martins. A canção fala sobre um novo amor em meio a um recente término.

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Em entrevista à reportagem, realizada em novembro deste ano, Gabi Martins afirmou seu status de solteira e comentou sobre sua relação com o ex-BBB e modelo, Guilherme Napolitano. Os dois se relacionaram enquanto estavam confinados no Big Brother Brasil 20 (Globo).
"Assim que saí [do reality], ele não quis me ver, não estava preparado. Ele me ligou de madrugada e disse que queria ser só meu amigo, foi um momento que tive muita raiva e tristeza. Foi quando escrevi a música", disse a artista por telefone. Mas a mineira natural de Belo Horizonte contou que não guarda mágoas do ex-namorado, e que a amizade dos dois evoluiu bastante com o fim do reality.
Mas na época, Martins havia dito que estava focada em seus projetos e o "único crush" era sua música. Ao que tudo indica, os planos mudaram.

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