Eucalipto de 40 metros cai e atinge casas em Ibatiba
Duas residências foram atingidas por uma tora de eucalipto de aproximadamente 40 metros na tarde de domingo (25), no bairro Floresta, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia pelo menos 10 pessoas nos imóveis no momento da queda. Apesar do susto, ninguém se feriu.
De acordo com os militares, a queda da árvore foi provocada por podridão na base do tronco, que apresentava inclusive marcas de fogo. A região já havia sido vistoriada e condenada pela Defesa Civil, por conta do risco que representavam os eucaliptos próximos às casas.
Os moradores ficaram assustados com a situação. Após a conclusão do serviço, a Defesa Civil interditou uma das residências atingidas até uma nova avaliação. Segundo a Defesa Civil do município, não há desalojados e a família segue no imóvel.