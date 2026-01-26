Eucalipto de 40 metros cai e atinge casas em Ibatiba

Duas residências foram atingidas por uma tora de eucalipto de aproximadamente 40 metros na tarde de domingo (25), no bairro Floresta, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia pelo menos 10 pessoas nos imóveis no momento da queda. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com os militares, a queda da árvore foi provocada por podridão na base do tronco, que apresentava inclusive marcas de fogo. A região já havia sido vistoriada e condenada pela Defesa Civil, por conta do risco que representavam os eucaliptos próximos às casas.